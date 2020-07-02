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什麼人都抓？3官員涉參與七一遊行被逮 香港海關停職調查

《港版國安法》6月30日在香港火速施行後，隔日大批民眾上街示威，最後警方共逮捕370人，據稱其中有3名香港海關人員；香港海關關長鄧以海表達震怒，強調3人將停職調查。圖為7月1日當天香港警方在街頭拘捕示威者，並非新聞當事人。（彭博）

《港版國安法》6月30日在香港火速施行後，隔日大批民眾上街示威，最後警方共逮捕370人，據稱其中有3名香港海關人員；香港海關關長鄧以海表達震怒，強調3人將停職調查。圖為7月1日當天香港警方在街頭拘捕示威者，並非新聞當事人。（彭博）

2020-07-02 19:20:52

〔即時新聞／綜合報導〕《港版國安法》在6月30日在香港火速刊憲施行後，隔日（7月1日）香港便出現大批民眾上街示威抗議，最後香港警察一共逮捕約370人，據稱其中有3名香港海關人員涉入被捕；香港海關關長鄧以海表達震怒，強調3人將停職調查。

根據《香港01》報導，這2男1女海關人員是同期的海關學員，他們昨天被警方以「非法集結」的罪名，在灣仔及銅鑼灣一帶被捕。

鄧以海獲知後震怒，他表示，所有人員必須守法，亦須全力支持及配合特區政府和警方「止暴制亂」的工作，「部門對任何違法違紀行為絕不姑息，定必嚴肅處理」；雖然這3人並非違反《國家安全法》被捕，但還是將面臨停職處分，並接受調查。

在昨（1日）晚的七一遊行中，港警至少逮捕370人，其中有10人被以涉嫌違反《港區國安法》的罪名逮捕外，其他人分別涉嫌《非法集結》、《公眾地方行為不檢》、《瘋狂駕駛》和《管有攻擊性武器》等。

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