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分享反送中抗爭 黃之鋒：堅持是因別無他選

黃之鋒等4名核心成員日前宣布退出香港眾志，改以個人名義活動。（資料照，路透社）

黃之鋒等4名核心成員日前宣布退出香港眾志，改以個人名義活動。（資料照，路透社）

2020-07-02 16:47:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國強硬通過「港版國安法」後，黃之鋒等4名核心成員宣布退出香港眾志，改以個人名義活動，黃今日下午在臉書分享接受港媒《立場新聞》專訪的文章，他強調，「我輩中人堅持不是因為特別堅強，而是別無他選」。

黃之鋒在接受《立場新聞》專訪時先是談到2019年那場史無前例的反送中抗爭，黃說，社會運動是把不可能變為可能的過程，是個自我實現的過程，在為與自己有關的議題發聲時，看看自己可以擔任什麼崗位、對公共社會層面有何等貢獻。

黃之鋒進一步否定自己在過程中被外界冠上「少年英雄」的形象，他比喻，伴其走過抗爭歲月的「香港眾志」團隊才是料理菜餚的廚師，而他僅是捧著菜盤到幕前接受鎂光燈的人。

被問及那場轟轟烈烈的社會抗爭時，黃之鋒表示，自己承受的代價比很多人都少，坐牢的日數最短，但國際關注度最高，「我獲得的關注和支持，從來都不成正比」。黃坦言，去年被拘捕時，來抓他的警察都對其相當客氣，但若沒有這層身分，恐怕並不會獲得此等對待。

由於黃之鋒接受《立場新聞》專訪時，中國人大尚未公布「港版國安法」相關消息，此後的動盪因此未被記錄在文章內容中，黃今日在臉書特別分享專訪文章，其背後用意值得追蹤觀察。

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