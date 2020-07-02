中國山東強推「合村併居」惹民怨 多名官員遭懲處

中國山東省今年推動「合村併居」政策，引發當地民怨。據悉，濱州市惠民縣的多名官員被上級批為「存在形式主義、官僚主義突出問題」，近日遭到不同輕重的懲處。（照片擷自中國新聞週刊）

2020-07-02 16:45:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省今年推動「合村併居」政策，引發當地民怨，又傳出有官員逼迫村民簽署協議的消息。據悉，濱州市惠民縣的多名官員被上級批為「存在形式主義、官僚主義突出問題」，近日遭到懲處，包含該縣2個副縣長。

綜合中媒報導，山東省推動的「合村併居」，即拆除農村住房，合併鄰近農村，建立新型農村社區，讓村民集中居住。山東省表示，這是為了解決農村勞力外流、居住人口減少的「空心村」問題。但當局在推動中遇到諸多問題和爭議，包含強拆民宅、補償金不足，甚至有官員強逼村民簽署協議的「鴨霸行徑」。

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山東省濱州市紀委今日（2日）發布一則通告指出，2020年4月以來，惠民縣麻店鎮在推進政策工作中，對省委、市委工作要求落實不力，工作方法簡單，沒有及時解決民眾困難，損害了民眾利益，存在形式主義官僚主義突出問題。

通告表示，對相關的責任人員作出懲處。麻店鎮黨委書記丁安玉遭免職；惠民縣住房和城鄉建設局黨委書記、局長張永山，給予其黨內警告處分；惠民縣政府副縣長高立珂，對其誠勉談話並責令作出深刻檢查；惠民縣人大常委會主任李勇、副縣長吳表輝，分別對其批評教育並責令作出深刻檢查。

此次通告是山東省推行「合村併居」政策間，首次將惠民縣麻店鎮的做法定調為「形式主義、官僚主義」。

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