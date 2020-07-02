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喜事變喪事！印度新郎染武肺婚禮2天後去世 113位賓客中鏢

印度比哈爾邦（Bihar）因有戶人家「偷辦婚禮」，造成113人群聚感染武肺。示意圖，人物與新聞無關。（歐新社）

印度比哈爾邦（Bihar）因有戶人家「偷辦婚禮」，造成113人群聚感染武肺。示意圖，人物與新聞無關。（歐新社）

2020-07-02 16:20:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，超過60萬人染疫、1萬7千人死亡，為全球累計確診人數第四高的國家，目前當局仍強制執行居家限制令，但在比哈爾邦（Bihar）竟傳有新郎疑似感染武漢肺炎，家人卻堅持「偷辦婚禮」，未料在婚禮結束後不久，新郎病情惡化死亡，當局急對參加婚禮的350名賓客做檢測，發現其中113人染疫。

綜合外媒報導，染疫新郎是一名30歲的工程師，在5月中回到家鄉比哈爾邦（Bihar）的村莊，準備完成人生大事。但在婚禮之前，新郎身體不適，出現發燒、腹瀉等武漢肺炎的典型症狀。他希望推遲婚禮，但他的家人為避免造成「巨大的經濟損失」，堅持舉辦婚禮，甚至到6月15日，婚禮當天新郎仍發高燒，家人也只拿退燒藥給他，減輕不適。

不料，婚禮後新郎的病情急轉直下，家人意識到嚴重性，要將他送醫治療，但6月17日新郎便因病去世。事後，他的家人在沒有通知當局的情況下迅速將他火化，但有民眾向當地的衛生部門舉報，才讓此事曝光。

當局在6月19日急對新郎的近親進行檢測，發現15人的病毒檢測呈「陽性」反應，之後總共檢測近350名曾參加婚禮的賓客，最終這場婚禮共造成113人染疫，當局推斷，這場婚禮中有多名「超級傳播者」，目前這個村莊已被隔離管理，當局仍在追蹤其他密切接觸者。

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