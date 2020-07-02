為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「4大罪行」最重無期徒刑 外媒列港版國安法5大關鍵

中國通過了極具爭議性的港版國安法，昨日便有港人示威遭到逮捕。（路透）

中國通過了極具爭議性的港版國安法，昨日便有港人示威遭到逮捕。（路透）

2020-07-02 07:24:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國通過了極具爭議性的港版國安法，昨日便有港人示威遭到逮捕，外媒整理出港版國安法必須被了解的5大重點，凸顯出對自由權利的迫害。

《法新社》報導，港版國安法5大重點如下：第一是「無期徒刑」，法條內概述了「4大罪行」，包括分裂國家、顛覆國家政權、實施恐怖活動、勾結境外勢力危害國家安全，對罪行重大者處以10年以上或無期徒刑，勾結境外勢力的犯罪行為包括煽動香港居民對中國的仇恨，對香港選舉進行操控或破壞。

第二是「嚴重案件可由中國接手」，港版國安法規定，面對敏感的境外勢力案件、非常嚴重的國安案件，中國可以掌握逮捕至審判的所有程序，在中國不透明的司法體系中，定罪率達到99％。第三是「秘密審判」，港版國安法規定，若案件包含國家機密，香港特區政府可以在沒有陪審團的情況下進行審理，特首林鄭月娥可親自任命負責案件的法官。

第四是「新的國家安全機構」，人員執法時不受到當地法律約束，香港司法部門也被要求設立國家安全部門，負責人由林鄭月娥任命，警察有收集證據的權力，可以竊聽、監視嫌疑人。最後是「監視外國組織和媒體」，北京將在香港採取必要措施，加強對國內外非政府組織和新聞機構的管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港國安法管全球 龐皮歐痛批：侮辱所有國家
2020-07-02 06:44

港國安法管全球 龐皮歐痛批：侮辱所有國家
反國安惡法 370港人被逮
2020-07-02 05:30

反國安惡法 370港人被逮
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
港國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆
2020-07-02 05:30

港國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆
27國反惡法 美提案庇護港人
2020-07-02 05:30

27國反惡法 美提案庇護港人
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
國際今日熱門
2020-07-01 09:17

網瘋傳持刀搶劫影片 劫匪15秒內連遭酒瓶6次爆頭 影片

2020-07-01 10:38

美14州上月病例倍增 佛奇：再消極抗疫將日增10萬例

2020-07-01 10:47

美國會提「香港避風港法案」 賦予港人不限額政治庇護

2020-07-01 09:23

稱國安法是「走出困局的轉機」林鄭月娥：回歸以來最重要發展

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播