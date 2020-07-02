「4大罪行」最重無期徒刑 外媒列港版國安法5大關鍵

中國通過了極具爭議性的港版國安法，昨日便有港人示威遭到逮捕。（路透）

2020-07-02 07:24:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國通過了極具爭議性的港版國安法，昨日便有港人示威遭到逮捕，外媒整理出港版國安法必須被了解的5大重點，凸顯出對自由權利的迫害。

《法新社》報導，港版國安法5大重點如下：第一是「無期徒刑」，法條內概述了「4大罪行」，包括分裂國家、顛覆國家政權、實施恐怖活動、勾結境外勢力危害國家安全，對罪行重大者處以10年以上或無期徒刑，勾結境外勢力的犯罪行為包括煽動香港居民對中國的仇恨，對香港選舉進行操控或破壞。

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第二是「嚴重案件可由中國接手」，港版國安法規定，面對敏感的境外勢力案件、非常嚴重的國安案件，中國可以掌握逮捕至審判的所有程序，在中國不透明的司法體系中，定罪率達到99％。第三是「秘密審判」，港版國安法規定，若案件包含國家機密，香港特區政府可以在沒有陪審團的情況下進行審理，特首林鄭月娥可親自任命負責案件的法官。

第四是「新的國家安全機構」，人員執法時不受到當地法律約束，香港司法部門也被要求設立國家安全部門，負責人由林鄭月娥任命，警察有收集證據的權力，可以竊聽、監視嫌疑人。最後是「監視外國組織和媒體」，北京將在香港採取必要措施，加強對國內外非政府組織和新聞機構的管理。

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