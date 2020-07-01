中國新型流感病毒恐釀全球大流行？ 趙立堅說話了

趙立堅（見圖）指出，美國對於中國新型豬流感病毒的研究，不具有代表性。（歐新社檔案照）

2020-07-01 23:37:51

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球累計超過1000萬病例，中國卻出現由豬隻帶原的新品種流感病毒，被外界認為存在全球大流行機率。中國外交部發言人趙立堅說，相關研究不具有代表性。

《英國廣播公司新聞》（BBC）6月30日報導，《美國國家科學院院刊》6月29日刊登的研究指出，中國近期出現由豬帶原，但可感染人類的「G4 EA H1N1」病毒，與2009年發生的豬流感病毒相似，但出現一些變化，可以在人類呼吸道內的細胞中生長和繁殖，2011年至2018年都有中國養豬場人員感染，目前的流感疫苗對該病毒並無保護作用。

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英國諾丁漢大學（University of Nottingham University）張建宙教授（音譯，Kin-Chow Chang）認為，現在人們正積極應對新型冠狀病毒，這是正確的，但也不應忽視新的豬流感病毒，新的流感病毒不斷變化，理論上，演變成疫情大流行的機率雖然不高，卻也有可能隨時都會爆發。

中國外交部發言人趙立堅今天（1日）主持例行記者會時說，目前已向主管部門農業農村部進行了解，「G4」病毒是H1N1亞型流感病毒，屬於人類季節性流感和豬流感中比較常見的病毒，該份研究提到的檢測樣本量不大，不具有代表性，中國相關部門和專家將會持續加強監測、及時預警和處置。

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