只要是地球人 在香港境內都可能被抓！溫朗東嘆：香港死了

港版國安法於6月30晚間11時生效，引發世界關注。（法新社）

2020-07-01 23:58:10

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法於6月30日晚間11時生效，引發世界關注。在台港人、政治評論員溫朗東在臉書表示，看完該法全文後，簡單講，任何一個罵過中國政府的「地球人」，在香港境內都可能被特務機構抓起來。他也感嘆，「香港的法治完全被架空。香港死了」。

溫朗東1日凌晨在臉書PO文表示，看完國安法全文，中國會在香港成立一個表面上叫做「維護國家安全委員會」的「特務機構」。該機構由香港特首負責，但為了避免香港特首不聽話，還有「特務機構的秘書長由特首提名，中國同意」、「中國會指派一個顧問進來下指導棋」兩個保險。也就是說，特首沒有實權，實權在中國完全決定的秘書長跟顧問手上。

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溫朗東指出，特務機構會在香港警務處增添一個國安部門，配置警力跟武器。實際上運作起來警務處只是個幌子，特務警察專屬於特務機構，而且可以找香港特區以外的人，也就是中國公安、解放軍、特務直接進駐。特務機構的人、車，可以拒絕任何香港司法人員的檢查搜索扣押。意思是說，特務機構當街把人抓上車，直接在裡面酷刑拷打，沒有一個香港司法人員可以制止。

溫朗東表示，特務機構的工作內容，不對任何一個香港政府部門公開。做出的決定，香港司法系統沒辦法改變。特務機構可以隨意取消任何一個香港人的公職身分。最恐怖的是，「只要你是人類，在地球上任何一個地方，包括網路上讓中國不爽，特務機構都可以辦你」。

溫朗東舉例，法條裡面提到「對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果」，最重就可以判到無期徒刑。而依據中國過往慣例，任何對中國政府的批評，都可以算是「破壞選舉」。簡單講，任何一個罵過中國政府的「地球人」，在香港境內都可能被特務機構抓起來。香港的法治完全被架空。對此，他也忍不住在文末感嘆：「香港死了。」

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