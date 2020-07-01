港版國安法》東方明珠殞落！日媒評語短短1句：香港已死

日媒《產經新聞》關西版今日頭版以黑底白字寫下簡短的「香港已死」，宣示香港「東方明珠」地位今日正式宣告殞落。（圖擷取自推特）

2020-07-01 23:44:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局6月30日通過港版國安法，並於今（1）日正式施行。對此，日媒《產經新聞》今日頭版，全版以黑底白字寫下簡短的語句「香港已死」，宣示香港「一國兩制」的正式終結，而昔日香港「東方明珠」之地位，在今日正式殞落。

日本全國性大報《產經新聞》今（1）日頭版全版，標題為「香港已死（香港は死んだ）」，並以全黑底色作為篇幅背景。副標題包含「中國在香港的國家安全法成立，一國兩制的崩解」，也引起日本當地轟動，

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該報導指出，無形的軍隊進駐香港在2020年6月30日進駐香港，名為「國家安全法」，此後，香港正式殞落，香港進入黑暗時代。

今後，只要在香港領土上，批評中國領導人習近平，就會被逮捕；而今年的六四維園悼念晚會，雖沒獲發集會同意通知書，但仍聚集了人潮，但該次悼念晚會恐將會是香港的最後一次追思會。

大批備感詫異日本網友今日在推特上熱烈議論。日本網友紛紛備感遺憾地感嘆，「這是香港淪陷的事實亞洲經濟將會改變，而香港人不會後悔」、「台灣應警覺一國兩制」、「中國滲透」。

日媒《產經新聞》今日頭版以黑底白字寫下簡短的語句「香港已死」，宣示香港昔日「東方明珠」之地位，在今日正式殞落。（圖擷取自推特）

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