為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

紐約時報：習近平決心藉國安法依獨裁方式重塑香港

港版國安法在6月30日深夜公布實施，7月1日香港街頭仍出現遊行示威抗議聲浪，圖為一對老夫妻穿越馬路，經過過成排鎮暴警察前方。（路透）

港版國安法在6月30日深夜公布實施，7月1日香港街頭仍出現遊行示威抗議聲浪，圖為一對老夫妻穿越馬路，經過過成排鎮暴警察前方。（路透）

2020-07-01 19:39:40

〔中央社〕紐約時報今天發表文章指出，中共總書記習近平透過「港區國安法」如此全面、嚴厲的立法，挫敗了香港的民主運動，且對各國的反對毫不在意，顯示他按照自己的獨裁方式「重塑香港」的決心。

這篇由紐約時報前資深駐北京記者儲百亮（Chris Buckley）等人撰寫的文章形容，中國官員和智囊們將「港區國安法」描述為香港「二次回歸」的一部分，並暗示此法將剷除西方影響及自由價值觀等「危險殘餘」。

文章引述長期居住在香港的獨立政治分析人士胡素珊（Suzanne Pepper）說，香港在過去20年裡享有的公開政治辯論和異見，「將逐漸被自我審查所取代」。

胡素珊指出， 如果新的國安法能夠成功地實現北京所預期的，像「反送中」這樣的抗議活動「將成為過去」。

北京航空航天大學研究香港法律體系的副教授田飛龍也表示，「港區國安法」確認了中央對香港「國家安全領域的全面管制權」。隨著這部法律的生效，香港社會將「不得不在政治生活和文化生活方面，作出重大調整」。

文章認為，「港區國安法」追訴的範圍之廣、程度之深，將產生威懾力。而對香港的不良影響，可能會比一些人所預期的來得更快、更猛烈。

這項法律的影響甚至包括教育領域。文章說，中共先前已警告，香港要在教育領域提防西方的影響和不同意見，而這些意見對中國官方歷史和價值觀構成了挑戰。而在「港區國安法」中，學校就是被列為要嚴格管理的對象之一。

此外，「港區國安法」要求香港政府確保媒體和網路服務「堅持國家安全優先」。這一要求，將削減香港獨立公民團體和新聞媒體的生機。

而中共對香港民主浪潮的恐懼，來自對西方影響的擔憂。文章認為，中美之間日益增加的敵意，加深了中共領導人的這些恐懼。而親北京的香港政客和中國官媒，都把香港的抗議活動描述為「西方情報人員策劃的、推翻共產黨的企圖」。

北京的對港政策主要顧問、中國全國港澳研究會副會長劉兆佳便指出，「北京特別擔心，香港被美國和一些西方盟友當作用來遏制中國崛起的棋子」。

然而，香港城市大學資深政治學教授鄭宇碩說，港人明白，「港區國安法」，意味著香港「一國兩制」模式的終結，香港現在正淪落為深圳或上海那樣的中國城市，「我們將不得不與內地人一樣行事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港版國安法施行首日 香港七一遊行 警水砲車驅散（不斷更新）
2020-07-01 20:23

港版國安法施行首日 香港七一遊行 警水砲車驅散（不斷更新）
加拿大警告在香港公民 遭任意拘留風險升高
2020-07-01 19:11

加拿大警告在香港公民 遭任意拘留風險升高
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
港國安法利劍高懸 羅冠聰將視訊出席美國會聽證
2020-07-01 18:44

港國安法利劍高懸 羅冠聰將視訊出席美國會聽證
銅鑼灣遊行1警肩部受傷 港警大怒全力追捕：絕不手軟！
2020-07-01 18:21

銅鑼灣遊行1警肩部受傷 港警大怒全力追捕：絕不手軟！
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
1個月過《國歌法》及《港版國安法》 林鄭月娥：非常欣慰
2020-07-01 16:18

1個月過《國歌法》及《港版國安法》 林鄭月娥：非常欣慰
中國靠五毛大外宣被抓包！ 紐時爆：4600個帳號疑為網軍
2020-06-10 14:27

中國靠五毛大外宣被抓包！ 紐時爆：4600個帳號疑為網軍
國際今日熱門
2020-06-30 22:57

被印度下架 抖音否認洩漏用戶資訊給中國政府

2020-06-30 21:22

中國通過港版國安法 日本共產黨抗議要求撤回

2020-06-30 20:36

荷蘭紅燈區7/1重啟！客人得戴口罩+手套 還禁「面對面體位」

2020-06-30 21:05

保守派首席大法官倒戈 美路易斯安那州限制墮胎法案判違憲

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播