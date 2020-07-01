紐約時報：習近平決心藉國安法依獨裁方式重塑香港

港版國安法在6月30日深夜公布實施，7月1日香港街頭仍出現遊行示威抗議聲浪，圖為一對老夫妻穿越馬路，經過過成排鎮暴警察前方。（路透）

2020-07-01 19:39:40

〔中央社〕紐約時報今天發表文章指出，中共總書記習近平透過「港區國安法」如此全面、嚴厲的立法，挫敗了香港的民主運動，且對各國的反對毫不在意，顯示他按照自己的獨裁方式「重塑香港」的決心。

這篇由紐約時報前資深駐北京記者儲百亮（Chris Buckley）等人撰寫的文章形容，中國官員和智囊們將「港區國安法」描述為香港「二次回歸」的一部分，並暗示此法將剷除西方影響及自由價值觀等「危險殘餘」。

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文章引述長期居住在香港的獨立政治分析人士胡素珊（Suzanne Pepper）說，香港在過去20年裡享有的公開政治辯論和異見，「將逐漸被自我審查所取代」。

胡素珊指出， 如果新的國安法能夠成功地實現北京所預期的，像「反送中」這樣的抗議活動「將成為過去」。

北京航空航天大學研究香港法律體系的副教授田飛龍也表示，「港區國安法」確認了中央對香港「國家安全領域的全面管制權」。隨著這部法律的生效，香港社會將「不得不在政治生活和文化生活方面，作出重大調整」。

文章認為，「港區國安法」追訴的範圍之廣、程度之深，將產生威懾力。而對香港的不良影響，可能會比一些人所預期的來得更快、更猛烈。

這項法律的影響甚至包括教育領域。文章說，中共先前已警告，香港要在教育領域提防西方的影響和不同意見，而這些意見對中國官方歷史和價值觀構成了挑戰。而在「港區國安法」中，學校就是被列為要嚴格管理的對象之一。

此外，「港區國安法」要求香港政府確保媒體和網路服務「堅持國家安全優先」。這一要求，將削減香港獨立公民團體和新聞媒體的生機。

而中共對香港民主浪潮的恐懼，來自對西方影響的擔憂。文章認為，中美之間日益增加的敵意，加深了中共領導人的這些恐懼。而親北京的香港政客和中國官媒，都把香港的抗議活動描述為「西方情報人員策劃的、推翻共產黨的企圖」。

北京的對港政策主要顧問、中國全國港澳研究會副會長劉兆佳便指出，「北京特別擔心，香港被美國和一些西方盟友當作用來遏制中國崛起的棋子」。

然而，香港城市大學資深政治學教授鄭宇碩說，港人明白，「港區國安法」，意味著香港「一國兩制」模式的終結，香港現在正淪落為深圳或上海那樣的中國城市，「我們將不得不與內地人一樣行事」。

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