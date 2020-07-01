港國安法利劍高懸 羅冠聰將視訊出席美國會聽證

香港眾志創黨主席羅冠聰晚間仍將以視訊出席美國國會聽證會，陳述國安法對香港法治的破壞。（資料照，記者簡榮豐攝）

2020-07-01 18:44:41

〔中央社〕雖然面臨風險，香港眾志創黨主席羅冠聰晚間仍將以視訊出席美國國會聽證會，陳述國安法對香港法治的破壞。他強調，如果中共被國際社會制裁，這是其自招惡果，而非因任何人遊說得來。

羅冠聰在臉書發文表示，自己在凌晨讀了昨夜公布的「港區國安法」全文，認為以其涵蓋範圍之廣，「似乎每位擁抱自由的香港人，都會墮入中共特意設計的罪網中」。

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「港區國安法」中，明訂「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，最高可處無期徒刑。根據定義，請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援實施5類行為的，均屬犯罪。

羅冠聰說，國際戰線是中共痛恨的抗爭戰場，但正是港人的勇氣和付出感動了世界，國際社會對中共於新疆、香港的人權侵害更為敏銳，並落實諸多機制要求中共改善、問責。「假若我們在國際層面失去蹤影，香港的抗爭會陷入更被動的局面，同時國際社會亦少了一扇窗口理解中共威權體制下的統治」。

因此，他決定在港區國安法生效的隔天，以視訊方式出席美國國會外交事務委員會的聽證會，陳述國安法對香港法治、制度的破壞。

羅冠聰說，國際社會必須就中共的人權問題建立監察機制，絕不可以容許中共一方面破壞「中英聯合聲明」的承諾、摧毀「一國兩制」，同時寄生在「高度自治」的外殼下，享盡這層表皮帶來經濟、政治上的好處。

他重申，如果國際社會對中共施加制裁，這正是中共自招惡果，而非任何人遊說而得來。「我的責任是從一位政治受難者、擁抱普世價值的港人視點出發，去評鑑目前香港極為嚴峻的人權狀況。」

他說，香港人在新格局下如何自處，在養晦時不忘抗爭，受到世界關注。

羅冠聰認知到，參與聽證會要面對一定風險，證詞可能成為中共羅織「國安法」罪名的藉口，「我只願真相能被聽見，世界能夠繼續支援香港」。

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