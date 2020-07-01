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執行國安法港警曝光 標註N字卡片全程監控

港媒指出，負責執行「港區國安法」的便衣港警，會在統一配發的背心上，放置了粉紅底黑字、標註英文字母N及數字的卡片。圖為配戴藍色卡片防暴員警。（路透）

港媒指出，負責執行「港區國安法」的便衣港警，會在統一配發的背心上，放置了粉紅底黑字、標註英文字母N及數字的卡片。圖為配戴藍色卡片防暴員警。（路透）

2020-07-01 19:12:37

〔中央社〕「港區國安法」昨晚生效。香港媒體發現，執法的便衣港警，紛紛在統一配發的背心上，放置了粉紅底黑字、標註英文字母N及數字的卡片，代表這批便衣港警是負責執行「港區國安法」的人員。

香港01報導，消息人士指出，這批便衣員警，就是隸屬港警為「港區國安法」新設部門國家安全處。而N字即代表National Security（國家安全）之意。而他們則在防暴警察值勤的現場全程監控。

根據報導，因應泛民陣營今天堅持舉行示威遊行活動，除了有大批防暴警察在示威者聚集的銅鑼灣一帶戒備外，還有好幾隊穿著制式警用背心的便衣員警。

報導指出，下午1時在出現示威者蹤跡的維園噴水池附近，就有至少5名便衣員警到場。在他們的背心上放置了粉紅色的卡片，上面標註著N1、N5等字樣。除了N字象徵「國安」外，數字應是識別員警身分的代號。

這項報導描述，這批便衣國安員警都佩戴耳機及頭盔。每當有防暴警員上前盤查民眾時，他們也都會上前查看，但暫未見到有登記等相關動作。

報導提到，因為「急切需要」來不及設計，所以這批執行國安法的員警，還沒有專屬的識別標誌，暫時以粉紅色卡片代替，與防暴員警的藍色卡片作區別。

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