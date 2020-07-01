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動漫迷夢想！ 東京首家3DCG娛樂設施開幕 可和虛擬偶像互動

東京池袋出現首間可以與虛擬動漫偶像面對面接觸的娛樂設施。（記者林翠儀攝）

東京池袋出現首間可以與虛擬動漫偶像面對面接觸的娛樂設施。（記者林翠儀攝）

2020-07-01 17:42:57

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕東京池袋出現一家利用3D電腦影像（3DCG）和AI語音辨識技術開設的體驗型娛樂設施「Prhythm StellA」，實現了動漫迷與虛擬動漫偶像面對面接觸的夢想。

設施內的小舞台有虛擬動漫偶像的現場演唱會。（記者林翠儀攝）

設施內的小舞台有虛擬動漫偶像的現場演唱會。（記者林翠儀攝）

3DCG動畫就是利用電腦和3D軟體將影像立體化，有別於AR（擴張實境）或VR（虛擬實境），不需要藉助於特殊機器就能看到3D影像，日本的3DCG動畫技術極為成熟，廣泛運用於廣告、電影、動畫、遊戲等產業，大家熟知的虛擬歌姬「初音未來」則是代表案例之一，吉卜力工作室預定今年冬天推出新的長篇作品「阿雅與魔女」，時隔4年推出新作也是吉卜力首部3DCG動畫。

設施內的單人個室提供入場者與虛擬動漫偶像聊天、玩遊戲。（記者林翠儀攝）

設施內的單人個室提供入場者與虛擬動漫偶像聊天、玩遊戲。（記者林翠儀攝）

以出版數位漫畫和動畫為主的日本製作公司「WWWave」，嘗試以3DCG和AI語音辨識技術，打造一個讓動漫迷與虛擬動漫角色近距離接觸和對話的空間。入場觀眾可以參加3名原創的虛擬女神的現場演唱會，還可以在單人個室選擇與水神、火神和電神其中1名女神對話、玩遊戲，全程體驗時間約1小時。

在單人個室裡與虛擬動漫偶像聊天、玩遊戲。（記者林翠儀攝）

在單人個室裡與虛擬動漫偶像聊天、玩遊戲。（記者林翠儀攝）

7月1日起試營運「Prhythm StellA」，場內設有現場演唱小舞台和21間單人個室。雖然1次可容納21人同時體驗，不過在防疫期間所以1次體驗人數縮小為5人，目前僅提供日語對話服務，未來可望朝多語言方向擴張，希望在疫情結束後能讓更多外國動漫迷到場體驗。

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