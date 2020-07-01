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想到這招報復美國 中國「加強監管」4家美媒

中國宣布加強監管4家美國媒體，要求在一週內以書面交代其公司在中國的業務狀況。圖為遭中國加強監管之一的《哥倫比亞廣播公司》標誌。（路透）

中國宣布加強監管4家美國媒體，要求在一週內以書面交代其公司在中國的業務狀況。圖為遭中國加強監管之一的《哥倫比亞廣播公司》標誌。（路透）

2020-07-01 17:50:36

〔即時新聞／綜合報導〕華府和北京之間的媒體爭端不斷升級，中國今（1）日宣布加強監管4家美國媒體，要求在一週內以書面交代其公司在中國的業務狀況。

綜合外媒報導，中國外交部週三舉行例行記者會，發言人趙立堅表示，《美聯社》（AP）、《合眾國際社》（UPI）、《哥倫比亞廣播公司》（CBS）和美國《全國公共廣播電台》（NPR），必須在7日內向中國外交部新聞司申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、不動產等書面資料。

中方此舉是為反制美國把中國官方媒體機構認定為「外國使團」，美國國務院上月22日新增《央視》、《人民日報》、《環球時報》及《中國新聞社》等4家中媒，加上2月公布的《新華社》、《中國環球電視網》、《中國國際廣播電台》、《中國日報》與《美國海天發展》，目前共有9家中媒被列入名單。

趙立堅稱，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。他說，中方上述措施是對美方無理打壓進行的必要反制，屬於正當防衛。

今年2月，華府將5個中國官媒認定為「外國使團」，等同中國政府的一部分。北京隨即吊銷《華爾街日報》3名駐北京記者的簽證，理由是該報的一篇評論文章「詆毀」中國。華府應又還以顏色，限制前述5家中媒的駐美中國籍員工數量最多100人。北京隨後驅逐了《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》的美國籍記者。

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