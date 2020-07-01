國安法管好大！謠傳港警太子站打死人 港澳辦：恐已觸犯

港澳辦副主任張曉明在記者會上說，去年謠傳港鐵太子站有警察打死人，將恨意指向政府，就可能觸犯國安法。（路透）

2020-07-01 13:34:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳辦今日（1日）舉行記者會，對外說明「港版國安法」，被問及第29條中「引發特區居民對中央政府或特區政府的憎恨」意旨為何，副主任張曉明舉例，去年謠傳港鐵太子站有警察打死人，將恨意指向政府，就可能觸犯國安法。

根據《香港電台》報導，張曉明出席記者會解釋《港區國安法》，當被問及第29條中的「引發特區居民對中央政府或特區政府的憎恨」具體意思為何時，張曉明表示，「引發憎恨」一詞是抄自香港《刑事罪行條例》第9及第10條，明文規定引起居民間的憎恨及對政府的憎恨時，可能構成犯罪。

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張曉明說，一般的憎恨不可能構成犯罪，要達到可能造成嚴重後果才算，例如去年有人謠傳港鐵太子站打死人，將不滿情緒指向警方，出於惡意，就可能構成犯罪。

張曉明再舉例，表示去年的「反送中」中，有人到國外乞求外國政府立法，對中國實施制裁，亦屬犯罪行為。

至於「勾結外國勢力」罪行，張曉明解釋，「勾結」一詞在刑法中，不是一般「幹壞事」，而是指有犯罪勾當，而第29條明確規定，主觀上要有危害國家安全的意圖，透過「勾結」實施危害國安的行為。

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