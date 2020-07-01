為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

國安法管好大！謠傳港警太子站打死人 港澳辦：恐已觸犯

港澳辦副主任張曉明在記者會上說，去年謠傳港鐵太子站有警察打死人，將恨意指向政府，就可能觸犯國安法。（路透）

港澳辦副主任張曉明在記者會上說，去年謠傳港鐵太子站有警察打死人，將恨意指向政府，就可能觸犯國安法。（路透）

2020-07-01 13:34:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳辦今日（1日）舉行記者會，對外說明「港版國安法」，被問及第29條中「引發特區居民對中央政府或特區政府的憎恨」意旨為何，副主任張曉明舉例，去年謠傳港鐵太子站有警察打死人，將恨意指向政府，就可能觸犯國安法。

根據《香港電台》報導，張曉明出席記者會解釋《港區國安法》，當被問及第29條中的「引發特區居民對中央政府或特區政府的憎恨」具體意思為何時，張曉明表示，「引發憎恨」一詞是抄自香港《刑事罪行條例》第9及第10條，明文規定引起居民間的憎恨及對政府的憎恨時，可能構成犯罪。

張曉明說，一般的憎恨不可能構成犯罪，要達到可能造成嚴重後果才算，例如去年有人謠傳港鐵太子站打死人，將不滿情緒指向警方，出於惡意，就可能構成犯罪。

張曉明再舉例，表示去年的「反送中」中，有人到國外乞求外國政府立法，對中國實施制裁，亦屬犯罪行為。

至於「勾結外國勢力」罪行，張曉明解釋，「勾結」一詞在刑法中，不是一般「幹壞事」，而是指有犯罪勾當，而第29條明確規定，主觀上要有危害國家安全的意圖，透過「勾結」實施危害國安的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港反對派參選人若反港版國安法恐DQ？ 張曉明：認真研究
2020-07-01 13:18

港反對派參選人若反港版國安法恐DQ？ 張曉明：認真研究
港版國安法象徵一國兩制已死 美國會議員將動用更多制裁
2020-07-01 13:03

港版國安法象徵一國兩制已死 美國會議員將動用更多制裁
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
「港版國安法」上路 國民黨：希望蔡政府真的撐香港 不是玩假的
2020-07-01 12:55

「港版國安法」上路 國民黨：希望蔡政府真的撐香港 不是玩假的
「港版國安法」實施 陳明通諷：天朝帝國對世界子民發出的律令
2020-07-01 12:48

「港版國安法」實施 陳明通諷：天朝帝國對世界子民發出的律令
李眉蓁有意延續韓國瑜香港村 陳其邁：尊重港人在高雄的生活方式
2020-07-01 12:46

李眉蓁有意延續韓國瑜香港村 陳其邁：尊重港人在高雄的生活方式
港版國安法最危險之處 專家剖析控制香港「無懈可擊」
2020-07-01 12:46

港版國安法最危險之處 專家剖析控制香港「無懈可擊」
國際今日熱門
2020-06-30 18:30

為何日本無法「口罩實名制」 日企社長分享日本應做的三項改革 影片

2020-06-30 16:04

疫情封鎖期間連續百日跑馬拉松 她將創世界紀錄

2020-06-30 20:23

港版國安法上路 北約痛批破壞香港自治權

2020-06-30 15:16

真要變「雲夢大澤」？ 長江、漢江提早4天進入「防洪限制水位」

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播