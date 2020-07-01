港反對派參選人若反港版國安法恐DQ？ 張曉明：認真研究

港澳辦分管日常工作的副主任張曉明。（法新社）

2020-07-01 13:18:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院新聞辦公室今上午10時召開記者會，介紹港版國安法相關情況。港媒記者問到，該法規定，參選應簽署文件，確認擁護《基本法》，且若經法院判決觸犯危害國家安全罪，便喪失資格，此做法是否為於9月立法會前取消反對派參選資格，港澳辦分管日常工作的副主任張曉明也做出回應。

綜合港媒報導，記者表示，港版國安法規定，港民參選或任公職，應依法簽署文件或確認、宣誓擁護《基本法》、效忠香港，同時規定任何人經法院判決觸犯危害國家安全罪，就會喪失資格，並提出3個問題。

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記者首問，此舉是否為在9月立法會選舉前，取消反對派參選資格。張曉明表示，這次立法是否為DQ（取消資格）埋伏筆，他只能說此一猜測將立法目的想得太功利短視，辯稱著眼點是為維護國家安全，使「一國兩制」行穩致遠。

其次，反對派參選人是否會因反對港版國安法而喪失資格。張曉明直言，「你提出了一個需要我們認真研究的問題」，並指未來港府會依現行法律對此做出具體界定，還強調制定此法非將反對派、泛民派作為假想敵，而是聚焦打擊極少數嚴重危害國安的犯罪份子。

另外，效忠香港是否代表效忠中國。張曉明回應，無論是港版國安法規定的宣誓效忠制度，還是《基本法》的宣誓效忠內容，所謂「效忠中華人民共和國香港特別行政區」，毫無疑問包括「效忠國家」，不可分割。

據悉，港府去年因提出《逃犯條例》修訂案引爆大規模、持續數月的「反送中」抗爭，造成經濟衰退、形象大傷，時任港澳辦主任張曉明就曾傳出會成為中共究責清算對象。今年2月中，張曉明被免去主任職，改任港澳辦分管日常工作的副主任，形同被降職，外界也質疑此舉恐與反送中處理不當有關。

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