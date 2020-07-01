劍指中國？ 澳洲未來10年軍費將增5兆台幣

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天（1日）發表演講表示，澳洲軍費未來10年將增加約新台幣5.39兆元，全面加強陸、海、空遠程打擊能力，圖為莫里森。（路透）

2020-07-01 12:47:14

〔即時新聞／綜合報導〕在中國與澳洲關係緊張之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天（1日）發表演講表示，澳洲軍費未來10年將增加約新台幣5.39兆元，全面加強陸、海、空遠程打擊能力，會先向美國採購200枚遠程反艦飛彈，希望印太區域能擺脫「威脅和霸權」，另外，澳洲也會將軍事重心放在印度-太平洋區域上。

據《路透》報導，莫里森今天（1日）發表的演講，恐將進一步激化澳中緊張關係，他說，澳洲未來10年將花2700億澳元（約為新台幣5.39兆元）增加陸、海、空的遠程打擊能力，另外，澳洲將會把軍事重心擺在印太區域，首先會向美國購買200枚遠程反艦飛彈，同時澳國也在考慮發展高超音速飛彈。

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在坎培拉的演講中，莫里森提及，「我們希望印太海域得以擺脫威脅和霸權」，同時他也表示，「我們希望該地區所有國家都能自由交往，不論大小，並且遵循國際規則和規範」。即便莫里森並未提到中國，不過澳洲在太平洋區域展現的強勢姿態，除了代表對北京立場越來越強硬外，亦顯示該國正在降低對美國的依賴。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）對此表示，「即便沒說出口，但中國是無法忽視的存在」，他認為莫里森將焦點放在太平洋絕對正確，不過，澳洲若購買打擊陸地目標遠程飛彈，恐會迎來中國反擊。

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