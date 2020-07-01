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機師假執照惹議 巴基斯坦國際航空禁飛歐盟

巴基斯坦國際航空因機師飛行執照疑慮，被歐盟禁飛6個月。（路透）

巴基斯坦國際航空因機師飛行執照疑慮，被歐盟禁飛6個月。（路透）

2020-07-01 13:08:26

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦國際航空（PIA）5月發生空難，隨後當局公布調查報告，爆出巴基斯坦40%機師持有假飛行執照，歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency，EASA）6月30日宣布，巴基斯坦國際航空6個月內不得飛往歐洲。

綜合外媒報導，歐洲航空安全局以安全管理系統存在缺陷為由，今（1）日起暫停巴基斯坦國際航空飛往歐盟的航班，為期6個月。巴基斯坦國際航空發言人哈菲茲（Abdullah Hafeez）表示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，航空公司無飛往歐洲航班。但原定在未來兩個月內恢復飛往奧斯陸、哥本哈根、巴塞隆納和米蘭的航班恐受影響。

巴基斯坦有860名現役機師，其中有262人未親自參加考試，持有假飛行執照。巴基斯坦國際航空434名機師，則有近150人因執照一律被下令禁飛。

歐洲航空安全局在信件中表示，將機師停飛無法減輕歐洲航空安全局的擔憂，目前有充分的跡象顯示，大量的巴基斯坦機師持有無效的飛行執照。巴基斯坦作為航空公司營運國，無法根據適用的國際標準對航空公司和飛機進行認證和監督，令歐洲航空安全局難以信任。

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