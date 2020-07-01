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軍情動態》改裝成輕型航艦 日本「出雲號」工程照曝光

現有照片顯示，日本出雲號直升機護衛艦已開始進行改裝輕型航空母艦的工程。（照片取自日本網友推特）

現有照片顯示，日本出雲號直升機護衛艦已開始進行改裝輕型航空母艦的工程。（照片取自日本網友推特）

2020-07-01 11:55:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本將改裝2艘「出雲級」直升機護衛艦，使其成為可以起降F-35B戰鬥機的輕型航空母艦，現有照片顯示，首艘的「出雲號」已開始進行改裝工程。隨著中共解放軍海軍加速現代化，日本也修正自衛隊的戰力。

根據《詹氏防務》報導，改裝工程由日本海洋聯合公司（Japan Marine United）負責，最新的照片顯示，在橫濱市的磯子造船廠，正在進行出雲號的改裝，讓外界一窺日本輕型航艦的工程進度。

2018年底，日本批准將海上自衛隊的出雲號及加賀號直升機護衛艦，改裝成可以搭載具備短距起飛／垂直降落功能的F-35B的輕型航艦，並在2020財政年度編列相關預算。據悉，改裝後的出雲號及加賀號，能夠搭載至少12架的F-35B，大幅提升海上自衛隊的作戰能力。

報導指出，改裝工程會分成2個階段進行，以配合該船每5年定期的大修計畫。今年進行的是初步改裝，下一階段的最終改裝要等到2025年大修期間，之後再進行一系列測試和試航。

報導說，雖然「出雲級」直升機護衛艦在建造之初就考慮要搭載F-35B，但要真的運作，出雲級還需要強化飛行甲板以支撐更多的重量、設置更多指示燈，以及安裝耐高溫甲板來承受F-35B垂直起飛散發的熱流。

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