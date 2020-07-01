習近平自認史達林繼承人？ 外媒分析曝鐵證

中國國家主席習近平。（美聯社）

2020-07-01 11:03:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）上月24日發表演說，稱中國領導人習近平自己當成史達林的繼承人，對此，外媒重點研究習上台後的種種言行，分析歐布萊恩此番發言背後的依據。

《美國之音》報導，歐布萊恩表示，中國作為全球唯一一個還未屏棄前蘇聯獨裁者史達林的共產黨統治集團，史達林在該國依舊受人尊敬，而習近平上台後，接連的作為體現了他已繼承史達林的衣缽。

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專家認為，習近平掌權後接連祭出「反腐清洗」、「集權獨裁」、「推進個人崇拜」、「加強思想控制」、「打壓異議人士」、「反西方」及「增加國家對經濟的控制」等作為，無一不表明習已走上史達林的老路。

澳洲《悉尼先驅晨報》前駐中記者表示，自毛澤東時期以來，中國對馬列主義的實質性理解均來自史達林及其時期編撰的《聯共（布）黨史簡明教程》，藉此，毛獲得清洗、淨化異己的理由。

最為明顯的是，在毛澤東逝世近半世紀後，習近平直接為史達林辯護，稱前蘇聯之所以解體，歸因於黨在意識形態的激烈鬥爭中，全面否定蘇聯、蘇共、列寧與史達林，最終導致分崩離析的下場，並將此視為前車之鑑。

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