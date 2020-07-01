今起嚴禁港獨、台獨 港警：舉旗、呼口號均違國安法

港媒消息指出，警方已設立專門部門辦理國家安全犯罪案件，今日起將開始針對各公眾活動嚴厲執法，有明示或暗示顛覆國家政權，如舉港獨旗，或是呼口號等均屬違法。（路透）

2020-07-01 08:21:28

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法昨日在中國全國人大常委會全票通過，並在昨晚11點生效，港媒消息指出，警方已設立專門部門辦理國家安全犯罪案件，今日起將開始針對各公眾活動嚴厲執法，包含在集會、遊行中舞旗、叫口號及演講，有明示或暗示顛覆國家政權，如舉港獨旗，以及煽動台獨、藏獨、疆獨等，皆屬違法。警方可視情況進行即時拘捕，未必要預先警告。

綜合港媒報導，港版國安法昨日公布生效，香港警務處也發布新聞稿回應，指港版國安法已明定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，警務處將果斷執法。港警也設立專門處理維護國家安全事務部門，並向基層警員發出相關執法指引，以辦理國家安全犯罪案件。

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報導指出，警方今日起就會針對各種公眾活動執法，只要行為有明示或暗示，煽動或教唆、分裂國家或顛覆國家政權等目的或意圖，均屬違法，像是揮舞的旗幟及橫額，或是呼口號等，涉及港獨、香港藍白旗、「香港獨立、唯一出路」、「香港人建國」、「香港獨立、民族自強」等圖案、字眼，或是煽動台獨、藏獨、疆獨等。至於「光復香港、時代革命」是否違法，消息則稱難以列出所有例子，但強調任何明示或暗示「香港獨立」的旗幟或橫額，均屬違法。

報導指出，警方會在現場錄影及搜證，並可警告在場人士聽從指示。消息人士稱，警方未必要預先警告，而是可視情況進行即時拘捕，同時也保留日後作出拘捕的權力。同時警方也會設置新的大型警告橫額及口頭警告，警告現場人士可能分裂國家或顛覆國家政權，要求現場人士停止有關行為，否則可能會作出拘捕及刑事檢控。扣留時間方面，目前初步仍與現時一樣，最多48小時；至於是否有特別的拘留地點，消息指仍在考慮中。

針對「光復香港、時代革命」是否違法，消息人士稱難以列出所有例子，但強調任何明示或暗示「香港獨立」的旗幟或橫額，均屬違法。（法新社）

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