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網瘋傳持刀搶劫影片 劫匪15秒內連遭酒瓶6次爆頭

網路近日流傳一段短片，片中一名男子疑似持刀搶劫超商，過程中店員數次拿起架上的酒瓶擊打搶劫男子的頭部，讓看到的網友紛紛瘋傳這段短片。（圖擷自YouTube）

網路近日流傳一段短片，片中一名男子疑似持刀搶劫超商，過程中店員數次拿起架上的酒瓶擊打搶劫男子的頭部，讓看到的網友紛紛瘋傳這段短片。（圖擷自YouTube）

2020-07-01 09:17:50

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳一段短片，片中一名男子持刀搶劫超商，並與店員發生扭打，過程中店員數次拿起架上的酒瓶擊打搶劫男子的頭部，讓看到的網友紛紛瘋傳這段短片，據中媒報導指出，該起事件事發生在大連，事發後搶劫男也被逮捕，店員的反擊行為則被認為是正當防衛。

據中媒報導指出，該起事件發生於6月17日凌晨1點34分許，當時33歲的劉男於大連市西崗區的某間超商持刀行搶，店員原本還嘗試與劉男溝通，但男子竟持刀抵住店員脖頸，店員隨即激烈反抗，兩人從收銀櫃檯後方扭打至擺放酒瓶的展示架附近，店員並數度拿起架上酒瓶敲擊劉男的頭部，據指先後一共砸了6瓶，每次都將酒瓶擊碎，沒想到劉男竟未立刻倒下，店員掙脫後還到店外持棍狀物敲打劉男，見仍無法制伏才離店，不過透過監視畫面可看到，過沒多久劉男也在櫃台前倒下。

根據大連市西崗區公安分局指出，當時店員被劉男持刀劃傷手部，因此才持酒瓶擊打劉男以進行正當防衛，警方獲報後也到場將劉男捕獲，在審訊後劉男也對犯罪行為供認不諱，目前已被依涉嫌搶劫依法行事拘留。

由於監視器畫面完整的記錄下整段戲劇化又激烈的過程，許多網友看到後都紛紛瘋傳熱議，笑稱「鐵頭功是吧」、「好療癒喔 手起瓶落手起瓶落 一眼都沒眨過」、「我好怕，所以我把他打暈了。」、「酒促先生的強迫推銷！」、「大快人心」、「幹店員太強了 武器拿不完 那男的快死掉了吧」。也有網友說，店員再多敲幾瓶搶劫男應該就直接倒了。

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