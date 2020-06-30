美國譴責中國通過港區國安法 誓言強力對抗

中國通過「港區國安法」，美國表示將持續採取強力行動對抗「扼殺香港自由與自治的人」。（美聯社）

2020-07-01 00:58:18

〔中央社〕美國今天譴責中國通過「港區國安法」的決定，批評此舉違反北京的國際義務，並誓言將持續採取強力行動對抗「扼殺香港自由與自治的人」。

白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）發布聲明說：「北京如今既然以『一國一制』對香港，美國也必須如此。我們呼籲北京立即扭轉方向。」

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