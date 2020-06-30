為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國譴責中國通過港區國安法 誓言強力對抗

中國通過「港區國安法」，美國表示將持續採取強力行動對抗「扼殺香港自由與自治的人」。（美聯社）

中國通過「港區國安法」，美國表示將持續採取強力行動對抗「扼殺香港自由與自治的人」。（美聯社）

2020-07-01 00:58:18

〔中央社〕美國今天譴責中國通過「港區國安法」的決定，批評此舉違反北京的國際義務，並誓言將持續採取強力行動對抗「扼殺香港自由與自治的人」。

白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）發布聲明說：「北京如今既然以『一國一制』對香港，美國也必須如此。我們呼籲北京立即扭轉方向。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
胡，怎麼說》黑箱立法、黑夜公告、黑惡國安法...，香港人黑夜來了!
2020-07-01 00:50

胡，怎麼說》黑箱立法、黑夜公告、黑惡國安法...，香港人黑夜來了!
港版國安法無限上綱 外人聲援也可能有罪
2020-07-01 00:32

港版國安法無限上綱 外人聲援也可能有罪
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
香港7/1遊行被禁 民陣：《國安法》壓境沒收港人自由
2020-07-01 00:19

香港7/1遊行被禁 民陣：《國安法》壓境沒收港人自由
港區國安法通過 白宮國安會：香港已成一國一制
2020-07-01 00:13

港區國安法通過 白宮國安會：香港已成一國一制
「香港已死」德議員批梅克爾沉默 要求取消歐中峰會
2020-06-30 23:56

「香港已死」德議員批梅克爾沉默 要求取消歐中峰會
國際今日熱門
2020-06-30 18:30

為何日本無法「口罩實名制」 日企社長分享日本應做的三項改革 影片

2020-06-30 06:20

伊朗要求協助「拘捕川普」 國際刑警組織說「NO」

2020-06-30 06:02

台裔廚神搬出「大同電鍋」 以鹹酥雞、豬血糕在Netflix美食節目奪冠

2020-06-30 06:03

中國洪災不停！ 武漢仍有暴雨 重慶21萬戶受災

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播