「一國兩制」崩毀！香港監察籲國際採取行動 讓北京付出代價

中國全國人大常委會今天全票通過「港區國安法」。（美聯社）

2020-06-30 23:39:26

〔中央社〕中國全國人大常委會今天全票通過「港區國安法」。英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）受託人主席羅傑斯撰文表示，國際必須採取行動，北京必須為摧毀香港自由付出代價。

羅傑斯（Benedict Rogers）表示，雖然各界已經承諾採取行動，包括美國國會通過法案，對損害香港自治的個人或企業、機構實施制裁，英國也承諾對持有英國國民海外護照（British National Overseas, BNO）的香港人放寬簽證權，這些都令人樂見，但仍必須採取更多行動，且動作要快。

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他表示，香港的時鐘正在倒數，不是以月計、週計，甚至日計，而是以小時在計算。

羅傑斯指出，香港被承諾的「一國兩制」已然崩毀，甚至壽命還不到應有的一半。全世界的民主政體應該醒悟，這摧毀的不僅是香港人的自由，「也是我們的」。假設中國共產黨可以公然違背在聯合國登記有案的中英聯合聲明，卻不須付出代價，將是讓中國違反國際背書的聲明，卻有罪不罰。

中英聯合聲明由中國和英國在1984年簽署。中國當初承諾香港現行的資本主義制度和生活方式，在1997年主權移交後維持「五十年不變」，如今僅過去23年。

羅傑斯表示，港區國安法一旦施行，香港人將面臨現代史上最大危機。許多人陷入巨大恐懼，必須在入獄風險，或昧著良心保持沉默之間作出抉擇，而很多人已經選擇逃亡。

他表示，國際社會雖然沒能夠拯救香港，沒有注意到警訊、沒有更早採取行動，但絕不能接受這個既定事實。即使無法停止香港的自由被剝奪，但依舊能讓那些必須負責的人付出最高代價。可以從懲罰、外交與人權三方面著手。

羅傑斯指出，在懲罰方面，必須立刻施行制裁。美國已經開了頭，其他國家必須跟上，考慮對中國國有企業施以制裁。所有人也都必須對華為，以及其他有歐威爾主義式監視系統的中國科技公司說不。

他表示，外交方面則必須協同操作。如同英國7名前外交部長呼籲，英國應該率先站出來，聯合想法一致的國家，不僅是美國、加拿大、澳洲和歐洲國家，同樣還有亞太的民主國家如日本、印尼等，協調採取行動。雖然或許並非所有國家都能同意每項行動，但那些有共識者必須同步行動，其他國家或許可以扮演輔助角色。

羅傑斯也指出，有志要對抗中國的國家還有另外一個合作場域，就是聯合國。

他表示，50名聯合國人權問題獨立專家26日發表聯合聲明，呼籲採取「果斷措施」，保護中國境內，包括香港的基本自由。前人權事務專員扎伊德（Zeid Ra'ad al Hussein）和8名前聯合國特使也敦促聯合國秘書長任命一名香港問題特使，他們並稱對香港施行國安法，可能對人權造成的威脅深表關切。

除此之外，羅傑斯表示，國際人道救援機制應該立刻啟動，讓有相同想法的國家合作幫助想要逃離的香港人。雖然這種救生艇機制不應該是第一步行動而是最後一步，但若不預作準備就太過天真。悲慘的是，香港人或許會需要避難所，其他人必須做好準備。

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