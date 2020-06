英攝影師拍松鼠寶寶進食 可愛咀嚼聲吸1400萬網友聆聽！

2020-06-30 23:22:56

〔即時新聞/綜合報導〕英國有位動物學家與野生動物攝影師丹妮·康納(Dani Connor),日前在推特上分享一段15秒的影片,這段影片是隻可愛的松鼠寶寶進食的影像,其中可愛的進食聲音卻讓許多人腦袋爽到爆炸,至今吸引了超過1400萬人次觀賞聆聽。

綜合外媒報導,來自英國的女子丹妮是位動物學家與野生動物攝影師,她這段15秒的影片雖然在推特大受網友喜愛,然而這背後的故事卻相當悲傷;丹妮之前在瑞典的住家附近的森林發現一隻母松鼠,隨後她每天都會找這隻母松鼠進行觀察與拍攝,並將牠取名為蕾米(Remy)。

請繼續往下閱讀...

然而不久後,本月初某天丹妮發現蕾米疑似不幸遭汽車撞死,但是她想起來之前蕾米曾帶著多隻小松鼠活動過,隨後丹妮便決定找到這些松鼠寶寶;雖然這4隻松鼠寶寶已經會自己覓食,卻不會尋找水源,因此丹妮每天都會去森林裡放置食物與飲水,確保這些松鼠寶寶安然長大,並維持野性以防止被圈養化。

在丹妮照顧這些松鼠寶寶的過程中,松鼠寶寶也對她越來越親人,而丹妮也順勢就近紀錄下這些松鼠寶寶的生活軌跡,而這段15秒的進食畫面與錄音也是松鼠寶寶信任她的證明;她表示,將會繼續保護牠們3至4週,直到這些松鼠寶寶12週大足以自力。

I put my microphone in front of a 7 week old baby red squirrel. pic.twitter.com/JrRRvE9ngN