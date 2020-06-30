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英攝影師拍松鼠寶寶進食 可愛咀嚼聲吸1400萬網友聆聽！

英國有位動物學家與野生動物攝影師丹妮·康納（見圖），日前在推特上分享一段15秒的影片，這段影片是隻可愛的松鼠寶寶進食的影像，至今吸引了超過1400萬人次觀賞。（圖擷取自twitter）

英國有位動物學家與野生動物攝影師丹妮·康納（見圖），日前在推特上分享一段15秒的影片，這段影片是隻可愛的松鼠寶寶進食的影像，至今吸引了超過1400萬人次觀賞。（圖擷取自twitter）

2020-06-30 23:22:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國有位動物學家與野生動物攝影師丹妮·康納（Dani Connor），日前在推特上分享一段15秒的影片，這段影片是隻可愛的松鼠寶寶進食的影像，其中可愛的進食聲音卻讓許多人腦袋爽到爆炸，至今吸引了超過1400萬人次觀賞聆聽。

綜合外媒報導，來自英國的女子丹妮是位動物學家與野生動物攝影師，她這段15秒的影片雖然在推特大受網友喜愛，然而這背後的故事卻相當悲傷；丹妮之前在瑞典的住家附近的森林發現一隻母松鼠，隨後她每天都會找這隻母松鼠進行觀察與拍攝，並將牠取名為蕾米（Remy）。

然而不久後，本月初某天丹妮發現蕾米疑似不幸遭汽車撞死，但是她想起來之前蕾米曾帶著多隻小松鼠活動過，隨後丹妮便決定找到這些松鼠寶寶；雖然這4隻松鼠寶寶已經會自己覓食，卻不會尋找水源，因此丹妮每天都會去森林裡放置食物與飲水，確保這些松鼠寶寶安然長大，並維持野性以防止被圈養化。

在丹妮照顧這些松鼠寶寶的過程中，松鼠寶寶也對她越來越親人，而丹妮也順勢就近紀錄下這些松鼠寶寶的生活軌跡，而這段15秒的進食畫面與錄音也是松鼠寶寶信任她的證明；她表示，將會繼續保護牠們3至4週，直到這些松鼠寶寶12週大足以自力。

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