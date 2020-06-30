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中印衝突釀傷亡 法國防部長表態挺印度

法國國防部長帕爾利（見圖）30日寫信給印度國防部長，哀悼在拉達克加萬谷殉職的20位官兵。（法新社）

法國國防部長帕爾利（見圖）30日寫信給印度國防部長，哀悼在拉達克加萬谷殉職的20位官兵。（法新社）

2020-06-30 23:41:03

〔即時新聞／綜合報導〕法國國防部長帕爾利（Florence Parly）30日寫信給印度國防部長辛格（Rajnath Singh），哀悼在拉達克（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）殉職的20名士兵，並表示願意訪問印度以促進雙邊戰略合作。

綜合媒體報導，帕爾利在信中表示：「拉達克的死傷對士兵、及其家人及國家而言都是沉重的一擊，在這樣艱困的環境，我希望與法國軍方齊表達堅定及友善的支持，我希望您轉達我對全體印度軍方及其罹難士兵家屬表達深沉的慰問。」

帕爾利也提到印度與法國是戰略夥伴，重申法國對印度的聲援，並表示願意訪問印度進行雙邊會談以加深兩國國防關係。

法國與印度在2016年簽署36架疾風戰機軍購案，金額達580億盧比（約新台幣226億元），首批4架疾風戰機預計在7月27日交付，戰機將在印度安巴拉（Ambala）落地，比預期早進入印度空軍服役。

在國防合作方面，由於法國支持，印度得以加入飛彈科技管制建制（MTCR）、瓦聖納協議等。1998年，印度前總理瓦巴依（Atal Bihari Vajpayee）政府進行核試驗後，法國是唯一支持印度的西方國家。

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