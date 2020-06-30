港版國安法上路 北約痛批破壞香港自治權

北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天也痛斥中共當局不和世界共享自由民主價值，破壞香港的自治權。（法新社）

2020-06-30 20:23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共人大常委會今天（30日）上午通過《港版國安法》，中國國家主席習近平也簽署了第49號主席令予以公佈，自公布之日起開始施行。對此各界輿論紛起撻伐，北大西洋公約組織今天也痛斥中共當局不和世界共享自由民主價值，此舉無疑是破壞香港的自治權。

根據《路透》報導，今天中共強行通過《港版國安法》的消息一出，馬上引起國際譁然，不少國家政要都跳出來譴責中國，像是英國外交大臣拉布（Dominic Raab）就直言中共走的這一步棋相當嚴重；歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也表示強烈反對，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也補充表示歐盟將與國際夥伴商討反制措施。

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而北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天在一場譴責中方的虛擬論壇上也表示，「很顯然中國並沒有和我們共享民主、自由和法治的價值觀...我們也在香港身上看到這一點，新的安全法案破壞了它的自治權。」

《路透》更直言，中國強行通過這項立法的行為，除了破壞對香港「一國兩制」的承諾，也讓北京當局和包括美國、英國在內的北約盟國，以及其他西方政府的關係發生衝突。

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