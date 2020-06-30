保守派首席大法官倒戈 美路易斯安那州限制墮胎法案判違憲

美國憲法法庭「美國最高法院」在6月29日對路易斯安那州嚴格限制墮胎的法律進行違憲審查，在被視為保守派的首席大法官約翰·羅勃茲（前排中）意外倒戈投下關鍵的贊成票後，以5比4的票數裁定違憲。（美聯社）

2020-06-30 21:05:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國憲法法庭「最高法院」（Supreme Court of the United States）在6月29日對路易斯安那州嚴格限制墮胎的法律進行違憲審查，被視為保守派的首席大法官約翰·羅勃茲（John Glover Roberts, Jr.）意外倒戈，投下關鍵的贊成票，以5比4的票數裁定違憲；此舉被視為捍衛女性身體自主權的一大步，也被外界認為是對同為保守派的美國總統川普一記痛擊。

綜合外媒報導，路易斯安那州這一項嚴格限制墮胎的法案，明文規定提供墮胎的醫生，必須向周邊的醫院取得「入院特准狀」（admitting privileges），才能進行墮胎手術；然而實務上這個「入院特准狀」對醫療行為完全沒有幫助，且幾乎很難核准，直接導致該州的墮胎診所大量倒閉，但是路易斯安那州每年有約1萬多名婦女有墮胎需求，造成可能1萬多人擠1間墮胎診所的窘境。

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長期以來，美國中南部的保守勢力一直致力於限制婦女進行墮胎手術，德州2013年起立法嚴格限制婦女墮胎後，包含路易斯安那州在內的許多州也陸續跟進訂立類似的法案，這些法案被稱為《TRAP法案》（針對提供墮胎者監管法案，Targeted Regulation of Abortion Providers）；不過，始作俑者的德州《TRAP法案》2016年已被美國最高法院裁定違憲，成為重要的判決先例。

首席大法官羅勃茲認為，路易斯安那州的法案條文與德州《TRAP法案》幾乎相同，《TRAP法案》都被判違憲，基於一致性原則，該法也應當違憲，因此他選擇與自由派大法官站在一起，投下贊成票，此舉也讓保守派一片譁然，痛批被羅勃茲背叛。

羅勃茲是在2005年由共和黨籍的時任美國總統小布希所任命，外界視他為保守派大法官，然而他近年在關鍵投票中往往選擇與自由派同一陣線，像是川普意圖廢除的「童年入境暫緩遣返（DACA，簡稱「夢想者」）」計畫，也被最高法院裁定違憲，而羅勃茲就投下關鍵的同意票，阻止川普廢止夢想者計畫。

美國首席大法官羅勃茲（見圖）認為，法案條文幾乎相同的德州《TRAP法案》都被判違憲，基於一致性原則該法也應當違憲。（美聯社）

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