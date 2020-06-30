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中國通過港版國安法 日本共產黨抗議要求撤回

香港版國安法草案今天在中國人大常委會通過，國家主席習近平下午已簽署，將在香港公布後實施。（美聯社）

香港版國安法草案今天在中國人大常委會通過，國家主席習近平下午已簽署，將在香港公布後實施。（美聯社）

2020-06-30 21:22:22

〔中央社〕中國全國人大常委會今天表決通過「港區國安法草案」，日本政府對此表達遺憾，日本共產黨也發表聲明對中國提出嚴正抗議，要求立即撤回港區國安法草案。

中國全國人大常委會上午在北京人民大會堂閉幕，香港電台報導，備受關注的「港區國安法草案」已在會上表決，獲得162名常委全票通過。

日本共產黨發表聲明指出，中國全國人民代表大會常務委員會今天通過「港區國安法草案」，這是要更進一步打壓香港人權，導致中國的「一國兩制」有名無實。

聲明指出，港區國安法規定中國政府將在香港新設「國家安全公署」，在香港行使有關國家安全犯罪的管轄權。這是中國當局直接介入或可能打壓香港人爭取自由，違反香港高度自治的承諾，而且也違反國際人權法、香港基本法等。

日本共產黨表示，國際社會嚴重侵害人權已非單純的國內問題，而是國際問題。聯合國人權理事會的專家連署指出，港區國安法通過是中國違反國際法的義務，國際間的批判聲浪日增也是理所當然。

日本共產黨嚴正指出，全世界忙於防治2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，國際社會為了平息疫情，極力合作、協調之際，中國卻強行通過港區國安法，增添國際合作的困難度。

聲明最後指出，日本共產黨要求中國政府遵守香港「一國兩制」的國際公約，確實履行中國政府所簽署的國際人權保障規定。

日本產經新聞報導，日本最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男今天在幹部會議上表示，從自由、民主普世價值的觀點來看，港區國安法的通過令人深感憂慮、遺憾。他說，今後會關注日本政府的因應對策。

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