「反送中」名店龍門冰室心灰意冷 宣布退出黃色經濟圈

龍門冰室自反送中運動以來就表態「撐港」，多次聲援示威民眾、年輕人，並替學生提供免費餐食，因此，龍門冰室也曾遭到不明人士惡意砸店破壞。（照片取自龍門冰室臉書）

2020-06-30 17:52:09

〔即時新聞／綜合報導〕從反送中運動以來一直「撐港」，並提供學生「免費餐」的香港餐廳龍門冰室，在今日「港版國安法」通過之後，負責人張俊傑在臉書粉絲團發表聲明，宣布退出黃色經濟圈。

黃色經濟圈（俗稱黃店）是指香港反送中運動支持者，以政治取態作區分所構建的經濟圈，在他們消費時，會優先光顧政見及理念相似的店家。另外，支持送中條例、挺港警的商家則稱「藍店」、中共資本旗下商家機構為「紅店」。

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龍門冰室自反送中運動以來就表態「撐港」，多次聲援示威民眾、年輕人，並替學生提供免費餐食，因此，龍門冰室也曾遭到不明人士惡意砸店破壞。

龍門冰室今天在臉書粉絲團正式宣布退出黃色經濟圈，張俊傑表示，過去一年真的很難忘，香港人成就了龍門冰室，相信龍門冰室或多或少都陪香港人走過一段「抗暴之路」，種種瑣碎之事，今日歷歷在目。

張俊傑也說，過去一年的路崎嶇難行，受到「藍絲」、「網民」以至「黃店們」的攻擊，並由起初的「冷嘲熱諷」演變成今日的「公開指責」。沒想到，他一直抱著「同路人不分化」的心態，卻受到這樣的對待。近日還有記者告訴他，背後有金主出錢請人抹黑他，起初他想就此作罷，不過加上國安法的來臨，「心灰意冷」之下，令他萌生「退出黃圈」的決定。

張俊傑說，龍門冰室「退出黃圈」後，將繼續就社會不義發聲，亦會繼續以其他方式服務香港人、貢獻社會，「加油餐」都會繼續免費供應給大家，「『香港人』、『黃店們』，請繼續加油」。

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