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涉43學生失蹤遇害案 墨西哥毒梟落網

外媒報導，一名涉及2014年格瑞羅州43名學生遇害案的男子，已於日前落網。這宗學生失蹤事件標誌著墨西哥猖獗的恐怖暴力，也讓人看到勢力龐大販毒集團與貪瀆官員私下見不得光的勾結。示意圖。（美聯社）

外媒報導，一名涉及2014年格瑞羅州43名學生遇害案的男子，已於日前落網。這宗學生失蹤事件標誌著墨西哥猖獗的恐怖暴力，也讓人看到勢力龐大販毒集團與貪瀆官員私下見不得光的勾結。示意圖。（美聯社）

2020-06-30 17:28:57

〔中央社〕墨西哥政府消息人士今天告訴法新社，一名涉及2014年格瑞羅州（Guerrero）43名學生遇害案的男子，已於日前落網。

這宗學生失蹤事件標誌著墨西哥猖獗的恐怖暴力，也讓人看到勢力龐大販毒集團與貪瀆官員私下見不得光的勾結。

聯邦政府官員表示，安吉爾．卡薩魯貝斯（Angel Casarrubias）「上週三（24日）在墨西哥州（Mexico State）被捕」。此官員因未獲授權談論此事，要求不具名。

2014年9月26日，這43名學生分乘5輛巴士準備參與示威活動時，在格瑞羅州的伊瓜拉（Iguala）遭市警察攻擊。

檢察官原本表示，員警把這43名實習老師交給販毒集團的殺手，殺手動手殺害後焚屍，遺骸棄入河中。

但泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）的獨立專家卻駁斥政府結論，此案至今仍未破案，依舊是墨西哥聲名的一大汙點。

替這群學生家屬提供建議的人權組織Prodh今天在推特表示，安吉爾．卡薩魯貝斯的落網「意義重大」，因為他自2014年起就在逃，「或許有助釐清案情」。

安吉爾是格瑞羅州黑幫「勇士國」（Guerreros Unidos）首腦西卓尼歐．卡薩魯貝斯、馬里奧．卡薩魯貝斯、阿丹．卡薩魯貝斯（Sidronio, Mario and Adan Casarrubias）的兄弟。西卓尼歐、馬里奧、阿丹早在學生失蹤後數月就被捕。

聯邦檢察官辦公室認為，西卓尼歐要為當年學生遇襲負責。

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