港版國安法通過 林飛帆：台灣要做最好的準備、最強力後盾

民進黨副祕書長林飛帆表示，面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。圖為2015年林飛帆（圖左）與黃之鋒（圖右）參加大港開唱「大是大非」講座。（資料照）

2020-06-30 17:41:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會不顧香港人民與國際社會反對，今（30日）上午通過《港版國安法》，等同香港「一國兩制」破滅。對此，民進黨副祕書長林飛帆表示，面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。

「中國正式終結了香港的『一國兩制』。」林飛帆在臉書表示，中國人大常委會今早正式通過了《港版國安法》。明天7月1日，也是香港主權移交中國23週年的日子，正式施行。這部所謂的「國安法」允許中國在香港設立國安機構調查、抓捕異議者，重則可處終身監禁。

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林飛帆指出，對於中國的作法，「嚴厲譴責」都已不足以描繪。面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。

他說，明天政府成立的「台港服務交流辦公室」將正式揭牌啟用。這是全球第一個國家正式設立的援港專案辦公室。而民進黨中央成立的「香港情勢因應小組」也會持續關注香港情勢，協助援港機制的民間與政府對話工作。

對於黃之鋒、羅冠聰、周庭以及敖卓軒等人紛紛退出香港眾志一事，林飛帆感嘆地說，「香港的朋友紛紛傳出退出政黨及組織運作，為保同志不連帶受清算。看到這些訊息，我非常沈重。」、「願榮光歸香港，願港人平安」。

林飛帆臉書全文

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