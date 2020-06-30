為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港版國安法通過 林飛帆：台灣要做最好的準備、最強力後盾

民進黨副祕書長林飛帆表示，面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。圖為2015年林飛帆（圖左）與黃之鋒（圖右）參加大港開唱「大是大非」講座。（資料照）

民進黨副祕書長林飛帆表示，面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。圖為2015年林飛帆（圖左）與黃之鋒（圖右）參加大港開唱「大是大非」講座。（資料照）

2020-06-30 17:41:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會不顧香港人民與國際社會反對，今（30日）上午通過《港版國安法》，等同香港「一國兩制」破滅。對此，民進黨副祕書長林飛帆表示，面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。

「中國正式終結了香港的『一國兩制』。」林飛帆在臉書表示，中國人大常委會今早正式通過了《港版國安法》。明天7月1日，也是香港主權移交中國23週年的日子，正式施行。這部所謂的「國安法」允許中國在香港設立國安機構調查、抓捕異議者，重則可處終身監禁。

林飛帆指出，對於中國的作法，「嚴厲譴責」都已不足以描繪。面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾。

他說，明天政府成立的「台港服務交流辦公室」將正式揭牌啟用。這是全球第一個國家正式設立的援港專案辦公室。而民進黨中央成立的「香港情勢因應小組」也會持續關注香港情勢，協助援港機制的民間與政府對話工作。

對於黃之鋒、羅冠聰、周庭以及敖卓軒等人紛紛退出香港眾志一事，林飛帆感嘆地說，「香港的朋友紛紛傳出退出政黨及組織運作，為保同志不連帶受清算。看到這些訊息，我非常沈重。」、「願榮光歸香港，願港人平安」。

林飛帆臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港版國安法通過 林榮基宣布「避風驛」近日運作
2020-06-30 16:49

港版國安法通過 林榮基宣布「避風驛」近日運作
共機6月9度闖我空域 中國官媒竟扯網友留言開酸
2020-06-26 19:02

共機6月9度闖我空域 中國官媒竟扯網友留言開酸
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
中國制定「粽子國際標準」 怎麼包、叫什麼名都要管
2020-06-25 19:53

中國制定「粽子國際標準」 怎麼包、叫什麼名都要管
相隔2100公里！ 瀋陽、成都同時爆神秘巨響 當地民眾嚇壞
2020-06-23 20:05

相隔2100公里！ 瀋陽、成都同時爆神秘巨響 當地民眾嚇壞
點出港版國安法草案關鍵一句！王丹：中共可直接在香港抓人了
2020-06-20 22:38

點出港版國安法草案關鍵一句！王丹：中共可直接在香港抓人了
國際今日熱門
2020-06-29 18:35

修憲讓普廷可延長執政 俄官方機構出口民調：76％支持

2020-06-29 19:23

港版國安法「敲響香港喪鐘」 黎智英：繼續奮鬥、發行日報

2020-06-29 19:39

老公沒買到她想吃的食物 人妻氣到引火自焚身亡

2020-06-29 23:36

官媒曬駐港解放軍狙擊畫面 中國網民高呼：對準港獨廢青打爆

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播