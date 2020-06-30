「港版國安法」通過 日媒：可能影響習近平訪日

共同社中文網報導，日本防衛大臣河野太郎今天表示，「港區國安法」的通過，將對中國國家主席習近平訪日計畫產生重大影響。（美聯社資料照）

2020-06-30 17:05:59

〔中央社〕共同社中文網報導，日本防衛大臣河野太郎今天表示，「港區國安法」的通過，將對中國國家主席習近平訪日計畫產生重大影響。

據報導，河野太郎在記者會表示：「（港區國安法通過）如果是事實，不得不說這也將對國家主席習近平作為國賓訪日相關事宜產生重大影響。」

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多家港媒引述消息指出，13屆中國全國人大常委會第20次會議上午全票通過港區國安法。日本內閣官房長官菅義偉今天在記者會被詢及此事時表示，通過港區國安法令人遺憾，此舉損害「一國兩制」的公信力。

菅義偉並說，日本政府將繼續與有關國家合作，妥善處理這個問題。

習近平原本定於今年春天訪日，卻因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而推遲。

有媒體稍早前報導，習近平可能改於今年秋天訪問日本，但香港01今天說，近日在港區國安法爭議的影響下，加上日方不滿北京持續派出船隻在釣魚台（日稱尖閣諸島）附近航行，日本國內政壇反對習近平訪日聲音漸升溫。

對此，菅義偉今天表示，至少目前並未再具體安排有關習近平訪日的行程。

日本「讀賣新聞」28日報導，中國全國人大常委會一旦通過港區國安法草案，日本政府將向中方表達「遺憾」。

報導說，日本政府在直接關乎國家利益情況時多半使用「遺憾」，但對港區國安法這樣的外國政策使用「遺憾」一詞則屬罕見。

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