港版國安法今天通過 美反潛機通過台灣海峽

圖為美國P-8A反潛機。（路透）

2020-06-30 14:07:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天中國全國人大常委會表決通過港版國安法草案，巧合的是，美軍一架P-8A反潛機同天通過台灣海峽，對此國防部不評論。

中國北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特（SCS Probing Initiative）上午推文指出，一架美國P-8A反潛機從日本厚木基地出發，在台灣海峽北邊被發現，可能是要前往南海執行任務，一度距離中國海岸基準線不到45海里。

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綜合報導指出，國防部對此不評論，但強調國軍對於我國週邊海空域狀況都有充分掌握，民眾可以放心。

USN P-8A （AE68A2） departed Naval Air Facility Atsugi ,probably, for the #EastChinaSea mission. Now spotted operating north of #TaiwanStrait and less than 45nm off China's baseline, June 30. pic.twitter.com/A5l7TpDCYZ — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） June 30, 2020

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