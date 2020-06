港版國安法今天通過 美反潛機通過台灣海峽

2020-06-30 14:07:38

〔即時新聞/綜合報導〕今天中國全國人大常委會表決通過港版國安法草案,巧合的是,美軍一架P-8A反潛機同天通過台灣海峽,對此國防部不評論。

中國北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特(SCS Probing Initiative)上午推文指出,一架美國P-8A反潛機從日本厚木基地出發,在台灣海峽北邊被發現,可能是要前往南海執行任務,一度距離中國海岸基準線不到45海里。

請繼續往下閱讀...

綜合報導指出,國防部對此不評論,但強調國軍對於我國週邊海空域狀況都有充分掌握,民眾可以放心。

USN P-8A (AE68A2) departed Naval Air Facility Atsugi ,probably, for the #EastChinaSea mission. Now spotted operating north of #TaiwanStrait and less than 45nm off China's baseline, June 30. pic.twitter.com/A5l7TpDCYZ