為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港版國安法今天通過 美反潛機通過台灣海峽

圖為美國P-8A反潛機。（路透）

圖為美國P-8A反潛機。（路透）

2020-06-30 14:07:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天中國全國人大常委會表決通過港版國安法草案，巧合的是，美軍一架P-8A反潛機同天通過台灣海峽，對此國防部不評論。

中國北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特（SCS Probing Initiative）上午推文指出，一架美國P-8A反潛機從日本厚木基地出發，在台灣海峽北邊被發現，可能是要前往南海執行任務，一度距離中國海岸基準線不到45海里。

綜合報導指出，國防部對此不評論，但強調國軍對於我國週邊海空域狀況都有充分掌握，民眾可以放心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美限制「毀港」中國官員簽證 中國外交部︰對美採限制簽證
2020-06-29 17:19

美限制「毀港」中國官員簽證 中國外交部︰對美採限制簽證
美放話損港自由將制裁 中國反嗆：無權說三道四
2020-06-27 07:12

美放話損港自由將制裁 中國反嗆：無權說三道四
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
美國機關建議否決美港海底電纜 改連台灣、菲律賓
2020-06-18 07:37

美國機關建議否決美港海底電纜 改連台灣、菲律賓
中國強推港版《國安法》 美國務卿：考慮讓港人赴美
2020-06-02 08:06

中國強推港版《國安法》 美國務卿：考慮讓港人赴美
國際今日熱門
2020-06-29 15:11

泰國鱷魚瘦到有如肉乾 專家︰已非首例 一解剖都是塑膠垃圾

2020-06-29 15:35

上月發生漏油事件 俄羅斯礦業被爆北極苔原偷排廢水

2020-06-29 14:56

巴基斯坦證交所遭襲釀5死7傷 4武裝分子也被擊斃

2020-06-29 15:53

軍情動態》共軍7月南海演習 美軍再度雙航艦演習互尬

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播