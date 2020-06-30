台海軍情》中國山東號航艦演訓不斷 殲-15戰機起降畫面曝光

中媒《中國日報》（China Daily）近日在其推特帳號上公佈一系山東號航艦殲-15戰機起降訓練照片。（擷取自《China Daily》推特）

2020-06-30 11:22:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒近日公佈該國海軍山東號航空母艦殲-15戰機起降訓練照片，即便山東號航艦現在仍在試航訓練當中，未具戰力，不過山東號航艦今年1月展開實戰演訓，5月出海試航，除與遼寧號航艦同框外，近日再次公佈起降訓練照片，先前山東號航艦副艦長亦曾表示，希望能夠讓山東號加速「融入編隊作戰體系」。

據《Defence Blog》報導，中媒《中國日報》（China Daily）近日在其推特帳號上公佈一系列殲-15戰機在山東號航艦起降訓練照片。殲-15戰機又稱「飛鯊」，現在的起降訓練是殲-15戰機在山東號航艦上的首發任務。

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《Defence Blog》引用中媒說法指出，中國首艘航艦遼寧號可攜帶24架殲-15戰機，到了山東號航艦時，中方宣稱其機庫容量可以裝下36架殲-15戰機。據了解，山東號航艦去年底在三亞交付入列後，隨即於今年1月1日駛往大連，進行實戰演訓。

山東號航艦於5月下旬離開大連造船廠碼頭，進行試航，同時這也是山東號航艦今年首度出海訓練，當時的訓練內容就包含了殲-15戰鬥機的起降訓練，山東號航艦副艦長李永玄在受訪時表示，對於中國航艦官兵來說，要儘早「形成單艦整體能力」，加速「融入編隊作戰體系」。

J-15 jets have started take-off and landing training on aircraft carrier “Shandong”. pic.twitter.com/NKBJuY0Upf — China Daily （@ChinaDaily） June 27, 2020

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