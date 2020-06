台海軍情》中國山東號航艦演訓不斷 殲-15戰機起降畫面曝光

2020-06-30 11:22:05

〔即時新聞/綜合報導〕中國官媒近日公佈該國海軍山東號航空母艦殲-15戰機起降訓練照片,即便山東號航艦現在仍在試航訓練當中,未具戰力,不過山東號航艦今年1月展開實戰演訓,5月出海試航,除與遼寧號航艦同框外,近日再次公佈起降訓練照片,先前山東號航艦副艦長亦曾表示,希望能夠讓山東號加速「融入編隊作戰體系」。

據《Defence Blog》報導,中媒《中國日報》(China Daily)近日在其推特帳號上公佈一系列殲-15戰機在山東號航艦起降訓練照片。殲-15戰機又稱「飛鯊」,現在的起降訓練是殲-15戰機在山東號航艦上的首發任務。

請繼續往下閱讀...

《Defence Blog》引用中媒說法指出,中國首艘航艦遼寧號可攜帶24架殲-15戰機,到了山東號航艦時,中方宣稱其機庫容量可以裝下36架殲-15戰機。據了解,山東號航艦去年底在三亞交付入列後,隨即於今年1月1日駛往大連,進行實戰演訓。

山東號航艦於5月下旬離開大連造船廠碼頭,進行試航,同時這也是山東號航艦今年首度出海訓練,當時的訓練內容就包含了殲-15戰鬥機的起降訓練,山東號航艦副艦長李永玄在受訪時表示,對於中國航艦官兵來說,要儘早「形成單艦整體能力」,加速「融入編隊作戰體系」。

J-15 jets have started take-off and landing training on aircraft carrier “Shandong”. pic.twitter.com/NKBJuY0Upf