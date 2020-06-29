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外送訂單備註「救命」店家急報警 結果讓人超傻眼！

日前在中國江蘇南京一間燒烤店收到一張備註「救命」的訂單，老闆嚇得趕緊報警，沒想到最後卻是一場烏龍。（圖擷取自微博）

日前在中國江蘇南京一間燒烤店收到一張備註「救命」的訂單，老闆嚇得趕緊報警，沒想到最後卻是一場烏龍。（圖擷取自微博）

2020-06-30 00:14:54

〔即時新聞／綜合報導〕近年來宅經濟起飛，外送平台也興起，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，外送成為不少人的好選擇。日前在中國江蘇南京一間燒烤店收到一張備註「救命」的訂單，老闆嚇得趕緊報警，沒想到惹禍的居然是中國處處可見的言論審查。

綜合中媒報導，江蘇省南京市這間燒烤店昨天（28日）收到一張外送訂單，上頭的備註欄寫著「幫忙**黃**，救命，謝謝」，讓該店老闆馬上聯想到類似訂單求援的新聞，擔心若忽視恐讓顧客身陷險境，於是馬上報警處理。而警方獲報後也不敢直接撥打上頭的電話，擔心打草驚蛇，遂直接前往訂單位置看看情況。

沒想到下訂單的男子看見警方找上門也下了一跳，解釋自己只是犯菸癮，才在備註欄上請外送員幫他買包菸，原先是「幫忙帶包黃南京，救命，謝謝」，可系統會自動將不雅字眼屏蔽掉，變成「幫忙**黃**，救命，謝謝」，才造成這令人哭笑不得的窘況。

中國網友則紛紛表示「犯菸癮不會自己去買啊」、「浪費社會資源」、「誰看到救命兩個字都會報警吧」、「警察傻眼了」。也有網友納悶為何系統會屏蔽「帶包」和「南京」，就有網友指出可能是因為先前有爆出未成年透過外送平台買菸，因此之後系統會自動將菸名屏蔽。

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