台裔廚神搬出「大同電鍋」 以鹹酥雞、豬血糕在Netflix美食節目奪冠

台裔廚師蒂芬妮決定將參賽作品融入台灣飲食文化。（圖擷取自＿Netflix）

2020-06-30 00:31:40

〔即時新聞／綜合報導〕重現懷念的台灣味！出生於台灣、12歲即搬到美國，而現居於英國的家庭廚師蒂芬妮（Tiffany Chang），由於懷念童年的台灣家鄉味，決定在Netflix美食節目《美味狂想》（Crazy Delicious）上與英國評審分享台灣的飲食文化，創造融入西式風格的台灣特色美食鹹酥雞、豬血糕，以及花生麻糬等料理，過程中也不忘以以台灣家庭熟悉的「大同電鍋」來料理食材。而最終，蒂芬妮的台灣特色美食也在節目上大放異彩，廣獲評審好評，更拔得頭籌。

Netflix美食烹飪節目《美味狂想》（Crazy Delicious）第2集主題為「外帶美食」，參賽者可以自行選擇食材，創造個人風格的外帶美食。對此，蒂芬妮表示「我12歲時就搬去美國了，而現在我與台灣唯一的連結就是食物，所以我想在重現我的童年的同時，也結合西方廚藝」。

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蒂芬妮解釋，「我想擁抱東、西文化元素，而不再為了認同哪一個文化而感到困惑」。對此，評審頻頻點頭稱讚，「蒂芬妮嘗試在做的是將她的台灣文化，融入美國文化，而這也讓她感觸良多，她會為我們帶來耳目一新的料理，讓我們拭目以待她的作品」。

美式豬血糕 讓評審從驚恐到讚嘆

蒂芬妮計畫將台灣特色美食豬血糕以「美式熱狗」形式呈現，先將豬血糕以「大同電鍋」蒸熟後，裹住麵衣，再下鍋以烹飪熱狗的方式油炸。而當評審們得知蒂芬妮要以「新鮮豬血」製作「豬血糕」（Pig blood cake），紛紛露出詫異驚恐神情，但當他們一口咬下時，也忍不住讚嘆這難得一見的美味。

除了「美式炸豬血糕」之外，蒂芬妮也將她小時候最喜歡的甜點之一「台灣麻糬」重新翻轉呈現。不同於傳統麻糬是將糯米直接搗成，蒂芬妮的做法是以糯米粉加水揉成麻糬，包覆「美式花生醬」，搓成球狀後再下鍋油炸。在節目上，蒂芬妮也不忘向觀眾解釋，「麻糬是富有黏性的米製甜點」。

節目最後，蒂芬妮的佳餚榮獲評審青睞，也讓蒂芬妮忍不住喜極而泣，並成功帶回當集冠軍的獎勵「金蘋果」。

蒂芬妮以大同電鍋蒸豬血糕。（圖擷取自＿Netflix）

蒂芬妮決定將參賽作品融入台灣飲食文化。（圖擷取自＿Netflix）

出生於台灣、12歲即搬到美國，而現居於英國的家庭廚師蒂芬妮（Tiffany Chang）。（圖擷取自Instagram＿tiffcooksalot）

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