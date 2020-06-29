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身陷「乾薪門」醜聞 法國前總理費雍及其妻被判刑

法國前總理費雍（右）被爆出為妻子佩內洛普安排「假工作」領乾薪，今被判刑。（法新社）

法國前總理費雍（右）被爆出為妻子佩內洛普安排「假工作」領乾薪，今被判刑。（法新社）

2020-06-29 22:23:42

〔即時新聞／綜合報導〕法國法院今（29日）裁定，前總理費雍（Francois Fillon）提供妻子和子女「假工作」，支付逾100萬歐元（約新台幣3303萬元）薪水，以挪用公款等罪名，判費雍5年刑期、緩刑3年，且未來10年不得參選。費雍的妻子佩內洛普（Penelope）則被以共謀等罪名，判緩刑3年。2人各併科37.5萬歐元（約新台幣1240萬）罰款，可上訴。

綜合外媒報導，該案件由法國諷刺周報「鴨鳴報」2017年1月發布的調查所揭發，內容指出，佩內洛普自1998年至2013年掛名國會助理，卻未有任何證據表明她有在工作。醜聞爆發後，重擊2017年出選總統的費雍，使其支持率直直落，最終慘敗，但費雍仍堅稱「工作」是真的存在。

佩內洛普雖解釋，她的工作主要在報告當地問題、與選民見面、閱讀信件、協助準備當地演講活動，但檢察官指出，佩內洛普的工資高達法國最低薪資的9倍，但缺乏實際工作證據，也未有任何帶薪休假或產假的聲明。首席法官也表示，薪水和完成的工作「不成比例」。

報導指出，費雍在擔任參議員期間，還雇用2名子女為助理，領走共計11.7萬歐元（約新台幣386萬元）乾薪，但依然缺乏工作的具體證據。

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