防「七一衝突」再現 香港警方當天將部署數千警力

後天7月1日是香港主權移交中國23週年，香港警方計畫部署數千名警力，應付任何可能發生的事件。（路透）

2020-06-29 22:25:48

〔即時新聞／綜合報導〕後天7月1日是香港主權移交中國23週年，同時也是反送中示威群眾攻入香港立法會一週年。有鑑於去年「香港七一衝突」，加上中共強推「港版國安法」引爆眾怒，香港媒體報導，警方計畫部署數千名警力，應付任何可能發生的事件。

根據《香港電台》引述的消息指出，港警計畫將部署3000至4000警力，應付7月1日當天可能會出現的衝突，此外也會調六大總區（港島總區、東九龍總區、西九龍總區、新界北總區、新界南總區及水警總區）的警員待命。

請繼續往下閱讀...

而當天早上在灣仔金紫荊廣場會有升旗典禮，嘉賓會在會展示內觀禮，之後馬上舉行慶祝香港回歸酒會，香港警務處及運輸署都會有特別的交通安排，且從今天凌晨開始，會展附近的道路都已封閉。

去年「香港七一衝突」造成不小騷動，當時示威群眾計畫佔領金紫荊廣場，與阻止他們前往的警察發生衝突；當天下午部分示威者攻進立法會，也同樣一度與警方對峙。當時立法會首次被成功佔領3小時，示威者還塗黑區徽，展示黑洋紫荊旗及香港旗，以示抗議。而今年香港民陣和多名民主派議員原訂在7月1日下午於港島遊行，警方以限聚令等理由反對，但網路上還是有不少人繼續號召上街。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法