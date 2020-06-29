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武漢肺炎》俄羅斯外長：外交部門約40人染疫1死

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（見圖）表示，外交部門約有40名工作人員染疫，其中1人死亡。（美聯社）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（見圖）表示，外交部門約有40名工作人員染疫，其中1人死亡。（美聯社）

2020-06-29 20:56:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今（29日）表示，俄國外交部的中央機構和各地方代表處，約有40名工作人員染疫，其中1人死亡。

俄羅斯衛星通訊社》報導，拉夫羅夫表示，外交部門約有40人染疫，大多數是輕症，但1人死亡。他指出，外交部遵守俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局及莫斯科衛生局的所有建議，疫情前期，外交部約半數人員就已實行遠端工作，目前也繼續維持這套模式。

報導指出，拉夫羅夫未透過遠端工作，而是繼續在辦公室做事。拉夫羅夫解釋，他沒有和大量人員接觸，加上外交部會定期接受檢測，同時為訪客提供個人防護設備。不過現在訪客的數量少，部內主要還是以電話解決問題。

拉夫羅夫說，在線遠端工作實施時，並未造成很大的困難，因此等到一切平靜下來後，俄方將會利用遠端工作的某些要素，來和其他國家的合作夥伴聯繫，節省時間。

截至今日，俄羅斯官方統計，累計確診數達64萬1156例，其中9166例死亡。

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