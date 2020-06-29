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孟加拉渡船相撞沉沒 已知30死、數十失蹤

孟加拉首都達卡一艘渡船今（29）日在與另一艘船相撞後沉沒，目前至少30人死亡，數十人失蹤。（法新社）

孟加拉首都達卡一艘渡船今（29）日在與另一艘船相撞後沉沒，目前至少30人死亡，數十人失蹤。（法新社）

2020-06-29 17:17:40

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡一艘渡船今（29）日在與另一艘船相撞後沉沒，大多數乘客被困在船艙中溺斃，目前至少30人死亡，數十人失蹤。

綜合外媒報導，失事的渡船為「晨鳥」號（Morning Bird），週一上午行駛於布里甘加河（Buriganga River）上時，在距離孟加拉最大河港薩達格（Sadarghat）僅數公尺法拉什甘傑（Farashganj）河段與另一艘渡船相撞。

當地消防官員和目擊者說，「晨鳥」號被一艘比它大上許多的渡船從後方撞上後，很快就翻覆沉沒。目擊者表示，「晨鳥」號載了50多人，有一些人在渡船被撞沉後游向岸邊獲救，但有許多人被困在船艙中。

消防部門官員侯賽因（Enayet Hossain）稍早告訴外媒，目前已經從沉沒的渡船中找到23具遺體」，但船上有50名乘客，救援人員正在尋找失蹤者。

但據《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）最新消息，死亡人數已上升至30人，分別是19名男子、8名女子和3名兒童。

外媒指出，孟加拉許多造船廠的安全標準不佳，因此渡船事故在孟加拉很普遍，渡船經常超載，或因惡劣的天氣出事。

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