遭沒戴口罩顧客公開羞辱 星巴克店員反收到200多萬小費

美國聖地亞哥的1位星巴克店員，因為拒絕為沒戴口罩的顧客服務，遭到公開羞辱。事情傳開後，熱心的網友集資近8萬美元，當作該店員的小費。（法新社）

2020-06-29 14:18:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國聖地亞哥的1位星巴克店員，因為拒絕為沒戴口罩的顧客服務，遭到該名顧客辱罵，並把過程放在網路上，不料卻引起大批網友批評。為了聲援該名店員，有網友發起募資活動，一共籌到將近8萬美元（約新台幣235萬元）當作小費，為盡責的店員打抱不平。

根據《CNN》報導，24歲的列寧·古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）22日早上在星巴克上班時，1位名為吉爾斯（Amber Lynn Gilles）的女子向他點餐，但卻沒戴口罩，違反了星巴克的防疫規定，因此他拒絕為吉爾斯服務。此舉讓吉爾斯當眾破口大罵，並把古鐵雷斯的樣子拍下來上傳到臉書，稱「下一次，我會叫警察和帶醫療證明」。

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然而，吉爾斯的貼文並沒有引起人們對她的同情，以及對古鐵雷斯的批評。反之，大批網友聲援古鐵雷斯的行為，並表示想去那間星巴克給他「特別的小費」。

1位叫做麥特·科萬（Matt Cowan）的網友為古鐵雷斯的遭遇感到憤慨，便在募資平台上發起「給列寧小費，對聖地亞哥的凱倫族（Karen，意指無知又自私的白人中年婦女）硬起來」活動，最初預設目標是1000美元，但在人們熱烈響應下，已經募到將近8萬美元，大幅超過預設目標。

古鐵雷斯表示，「即使彼此不認識，但看到麥特為我創立募資活動，仍感到非常激動。」古鐵雷斯計畫用一部分的資金來實現成為舞蹈員的夢想，並捐款給聖地亞哥的社區組織。

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