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防堵「學術間諜」 日本將嚴審留學生、外籍研究者簽證

日本科技相竹本直一。（路透資料照）

日本科技相竹本直一。（路透資料照）

2020-06-29 12:38:00

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕美國為了阻止敏感科技智慧財產繼續遭到中國竊取，大舉剷除潛伏在各學術機構裡的「學術間諜」，日本也有意跟進。政府跨部會的「綜合創新戰略推進會議」上週開會提出新版戰略草案，將對留學生或外國研究人員的簽證從嚴審查，並對大學接受海外資金設限，以防止敏感科技外流，全案預定7月中旬提交內閣會議決定。

日本讀賣新聞報導，科技相竹本直一在上週的記者會中表示，雖然把外國人才拒於門外不是好事，但若因此造成技術或情報外流，對日本並沒有好處。竹本也提到美國的大學傳出有中國留學生涉及技術外洩的情形，他將調查日本實際的情況，以決定各大學的因應對策。

日本經濟新聞報導，日本為了防止研究成果被轉用於大量破壞武器，或是包含個資在內的數據遭到惡用，2019年修正的「外匯及外國貿易法」（外為法），規定電力、通訊等具有安全保障考量的重要企業，外資在取得股分前必須經過事前申請。

這次提出的「綜合創新戰略2020」將以雙重策略加強管制，防堵大學成為技術流出的漏洞。對於已接受科學技術振興機構等4個政府機關補助的大學研究室，若在同時接受海外企業或組織的資金協助，必須申報詳細的金援資料，如果申報不實，政府將停止補助，這項規定最快將於2022年度開始實施。

另外在人員管理方面，也將加強留學生與外國研究人員的簽證審查，入境前必先申報個人的研究履歷。戰略草案中也提到，產官學界應合力加強內部管理，包括對敏感技術情報的連結管理，以加強產業間諜的因應對策。

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