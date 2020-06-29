為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

上月發生漏油事件 俄羅斯礦業被爆北極苔原偷排廢水

俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司被爆在北極凍原偷排廢水。（美聯社）

俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司被爆在北極凍原偷排廢水。（美聯社）

2020-06-29 15:35:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司 （Norilsk Nickel）上（5）月位於北極圈內的發電廠備用油槽發生大規模漏油事件，昨（28）日再被俄羅斯媒體爆出，在北極凍原偷排廢水。

綜合外媒報導，俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）昨（28）日發布多個影片揭露諾里爾斯克鎳公司在北極圈城市諾里爾斯克（Norilsk）樹叢間傾瀉廢水。一名消息人士表示，數小時內已持續排放約6000立方公尺廢水。消息人士指出，污水的擴散程度難以估計。

據報導，當調查人員抵達現場時，諾里爾斯克鎳公司的工作人員匆忙拆除排水管線，離開現場時，用於清理管線的重型機具更不慎壓壞一輛官員的汽車，所幸無人傷亡。諾里爾斯克鎳公司上（5）月同樣在諾里爾斯克也發生危及環境的事件，因永凍土融化，發電廠備用油槽的支撐架下沉，導致大量油料外洩，是俄羅斯史上第2大漏油事件。

諾里爾斯克鎳公司發表聲明表示，由於「公然違反操作準則」，已將負責排放廢水的員工停職，並進行內部調查。警方也表示，已收到未經許可排放廢水至凍原的通報，正展開調查。

俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司被爆在北極凍原偷排廢水，調查人員到現場後，工作人員急忙拆除管線。（美聯社）

俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司被爆在北極凍原偷排廢水，調查人員到現場後，工作人員急忙拆除管線。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
俄對阿富汗美軍下懸賞令 拜登痛批川普毫無作為
2020-06-28 11:33

俄對阿富汗美軍下懸賞令 拜登痛批川普毫無作為
資安業者警告：俄駭客至少攻擊31家美企 欲勒索鉅額贖金
2020-06-28 09:58

資安業者警告：俄駭客至少攻擊31家美企 欲勒索鉅額贖金
亂市投資救星【存基金】免手續費倒數中

亂市投資救星【存基金】免手續費倒數中
北極圈嚴重漏油事故 俄羅斯已圍堵油汙擴散
2020-06-05 22:36

北極圈嚴重漏油事故 俄羅斯已圍堵油汙擴散
西伯利亞2萬噸柴油料外洩 普廷發布緊急狀態要徹查
2020-06-04 15:10

西伯利亞2萬噸柴油料外洩 普廷發布緊急狀態要徹查
國際今日熱門
2020-06-28 17:11

軍情動態》南韓加速打造新款防空甲車 預計明年投入使用

2020-06-28 17:14

香港民眾上街「靜默遊行」 至少1人被上銬逮捕

2020-06-28 17:24

《港台》被拒製播港府71升旗節目 改由親共媒體接手

2020-06-28 17:27

日本6歲男童發現恐龍圖鑑出錯 出版社將修訂

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播