上月發生漏油事件 俄羅斯礦業被爆北極苔原偷排廢水

俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司被爆在北極凍原偷排廢水。（美聯社）

2020-06-29 15:35:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司 （Norilsk Nickel）上（5）月位於北極圈內的發電廠備用油槽發生大規模漏油事件，昨（28）日再被俄羅斯媒體爆出，在北極凍原偷排廢水。

綜合外媒報導，俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）昨（28）日發布多個影片揭露諾里爾斯克鎳公司在北極圈城市諾里爾斯克（Norilsk）樹叢間傾瀉廢水。一名消息人士表示，數小時內已持續排放約6000立方公尺廢水。消息人士指出，污水的擴散程度難以估計。

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據報導，當調查人員抵達現場時，諾里爾斯克鎳公司的工作人員匆忙拆除排水管線，離開現場時，用於清理管線的重型機具更不慎壓壞一輛官員的汽車，所幸無人傷亡。諾里爾斯克鎳公司上（5）月同樣在諾里爾斯克也發生危及環境的事件，因永凍土融化，發電廠備用油槽的支撐架下沉，導致大量油料外洩，是俄羅斯史上第2大漏油事件。

諾里爾斯克鎳公司發表聲明表示，由於「公然違反操作準則」，已將負責排放廢水的員工停職，並進行內部調查。警方也表示，已收到未經許可排放廢水至凍原的通報，正展開調查。

ВАЖНО: «Норникель» прямо сейчас сливает производственные отходы в озеро Пясино. Видео от 28 июня:https://t.co/13iJfwgUPS pic.twitter.com/yKfFEcWHFi — Новая Газета （@novaya_gazeta） June 28, 2020

俄羅斯礦業龍頭諾里爾斯克鎳公司被爆在北極凍原偷排廢水，調查人員到現場後，工作人員急忙拆除管線。（美聯社）

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