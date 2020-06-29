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發生什麼事？ 愛沙尼亞、芬蘭、瑞典相繼發現空氣輻射量異常

全面禁止核試驗條約組織籌備委員公布疑為輻射性物質可能的擴散範圍。（圖擷自Lassina Zerbo推特）

全面禁止核試驗條約組織籌備委員公布疑為輻射性物質可能的擴散範圍。（圖擷自Lassina Zerbo推特）

2020-06-29 10:14:29

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞環境保護局表示，近日在空氣中偵測到輻射物質包含銫（Cs-137、Cs-134）、鈷（Co-60）、釕（Ru-103）等放射性同位素濃度上升，芬蘭、挪威和瑞典等國也相繼偵測到，引發議論，荷蘭公共衛生機構表示，在對數據進行分析後，認為輻射物來源為俄羅斯西部，恐有核電廠「燃料元件損壞的狀況」發生，不過，俄羅斯當局否認。

綜合外媒報導，愛沙尼亞、芬蘭、挪威和瑞典等國近日相繼在空氣中偵測到微量輻射物質，儘管不會危害到環境與人類健康，仍引發議論，瑞典輻射安全局表示：「目前無法確定輻射水平升高的源頭」，不過，荷蘭國家公共衛生與環境研究所分析數據後表示，這次空氣中輻射濃度上升非自然現象，也就是人為因素。

荷蘭當局表示，原來可能來自「俄羅斯西部」，從放射性同位素分析研判，疑有核電廠「燃料元件損壞」，相關狀況也驚動了國際原子能機構，該組織表示，已得知北歐輻射濃度升高的狀況，目前正尋求各會員國提供更多訊息；全面禁止核試驗條約組織籌備委員執行秘書澤博（Lassina Zerbo）還在推特上公布輻射物質可能的擴散地圖。

俄羅斯國營原子能公司（Rosenergoatom）則發表聲明指出，列寧格勒核電廠、科拉核電廠（Kola Nuclear Power Plant）都正常運作，沒有輻射洩漏狀況發生，核電廠周邊的空氣偵測也無異常。

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