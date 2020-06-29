發生什麼事？ 愛沙尼亞、芬蘭、瑞典相繼發現空氣輻射量異常
〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞環境保護局表示，近日在空氣中偵測到輻射物質包含銫（Cs-137、Cs-134）、鈷（Co-60）、釕（Ru-103）等放射性同位素濃度上升，芬蘭、挪威和瑞典等國也相繼偵測到，引發議論，荷蘭公共衛生機構表示，在對數據進行分析後，認為輻射物來源為俄羅斯西部，恐有核電廠「燃料元件損壞的狀況」發生，不過，俄羅斯當局否認。
綜合外媒報導，愛沙尼亞、芬蘭、挪威和瑞典等國近日相繼在空氣中偵測到微量輻射物質，儘管不會危害到環境與人類健康，仍引發議論，瑞典輻射安全局表示：「目前無法確定輻射水平升高的源頭」，不過，荷蘭國家公共衛生與環境研究所分析數據後表示，這次空氣中輻射濃度上升非自然現象，也就是人為因素。
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荷蘭當局表示，原來可能來自「俄羅斯西部」，從放射性同位素分析研判，疑有核電廠「燃料元件損壞」，相關狀況也驚動了國際原子能機構，該組織表示，已得知北歐輻射濃度升高的狀況，目前正尋求各會員國提供更多訊息；全面禁止核試驗條約組織籌備委員執行秘書澤博（Lassina Zerbo）還在推特上公布輻射物質可能的擴散地圖。
俄羅斯國營原子能公司（Rosenergoatom）則發表聲明指出，列寧格勒核電廠、科拉核電廠（Kola Nuclear Power Plant）都正常運作，沒有輻射洩漏狀況發生，核電廠周邊的空氣偵測也無異常。