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車才剛停好！產婦來不及進醫院 孩子在門口掉出來了

美國佛州1名產婦來不及進產房，直接在生產中心門口站著生小孩。（圖取自Natural Birthworks/Ring Video）

美國佛州1名產婦來不及進產房，直接在生產中心門口站著生小孩。（圖取自Natural Birthworks/Ring Video）

2020-06-29 00:52:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達1名產婦近期迎接新生命的到來，才剛停好車、還來不及進產房，寶寶就急著來到世上，產婦只好光天化日下在停車場站著把孩子生出來，全程都被醫院監視器拍攝下來。

綜合外媒報導，蘇珊·安德森（Susan Anderson）和她的丈夫約瑟夫·安德森（Joseph Anderson）於6月19日，開車前美國佛州馬蓋特（Margate）的自然生產中心，當時蘇珊腹中的女嬰茱莉亞（Julia）迫不及待地想見世界，車子才剛停好，蘇珊就已經開始陣痛、準備分娩，而醫院內的助產士發現外頭情況，也趕緊出來幫忙。

生產中心公布「Ring」監視器拍攝到的現場畫面，蘇珊在生產中心門前尖叫著、彎著腰，助產士桑德拉·洛瓦娜（Sandra Lovaina）蹲在她身後，準備好抓住嬰兒，路過的2名巡警聽見女子尖叫聲，以為發生社會案件，連忙前來查看，才發現是蘇珊快要分娩，因疼痛不已發出叫聲。

助產士洛瓦娜對2名員警揮手示意、表明身分，並告知產婦即將把孩子生下，話剛說完，嬰兒立刻從蘇珊短褲側面縫隙滑了出來，助產士俐落地把嬰兒接住，並送到蘇珊懷中，接著陪伴夫妻倆進入醫院進行檢查，2名員警不敢置信地會心一笑，整個生產過程相當順利。

馬蓋特自然生產中心影音

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