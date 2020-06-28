香港白衣人「撐國安法」疑強迫連署 母子受傷送醫驗傷

香港「學民思潮」前任發言人黃子悅團隊成員（黑衣人）28日在元朗朗屏西鐵站，遭「撐國安法」白衣人反鎖雙手企圖禁錮，並遭不斷辱罵。（圖擷取自臉書＿黃子悅 Wong Ji Yuet）

2020-06-29 00:17:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗朗屏西鐵站28日現場有白衣人架設「撐國安法」連署攤位，期間疑似強迫市民簽署連署書，有1名帶著10歲孩子經過的女子拒絕後，卻被辱罵，小孩也被打傷，目前已送醫驗傷。另外，在附近擺設「反國安法」攤位的「學民思潮」前發言人黃子悅團隊，與現場公民記者，在前去關切母子情況時，也被白衣人挑釁，而爆發衝突。

黃子悅28日晚間在臉書發出聲明，解釋28日「朗屏衝突」的現場情況，「一對母子經過白衣人被攔截強迫她要求簽名。母親表示反對國安法後，立刻被白衣人包圍，更被拍打頭部」。其年約十歲的兒子見狀，護母心切而出言制止，並質問白衣人「點解（為何）打我媽咪」？卻遭到白衣人打罵並傷及左眼，有明顯傷痕。對此，黃子悅強烈譴責以暴力對待孩子的「支持國安法」人士。

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黃子悅表示，事發當下，她的團隊成員與公民記者前去關切狀況，並紀錄實況，卻被白衣人包圍推撞，團隊攝影師更被打掉眼鏡，遭白衣人反鎖雙手，企圖禁錮時，遭受白衣人不斷辱罵。

黃子悅譴責，而當警察抵達後，竟容許白衣人們擅自在現場更衣，破壞證據，不但沒積極搜證，還護送他們離開。期間，孩子父親到場要求見家人，卻遭警方恐嚇他「衝擊防線阻差辦工」。最後，只有一個白衣人到警署紀錄，其餘人被護送離開。而該名母子、公民記者及攝影師皆有受傷，現正送往醫院驗傷。

元朗區議員林進接受《立場新聞》採訪時表示，28日傍晚6時許，朗屏西鐵站天橋附近有人架設「撐國安法」帳篷，現場一度出現40至50名白衣人士，而後其中一些人與黃子悅起口角，混亂中，一個小朋友被一名白衣女人打傷，隨後警方到達現場，帶走十多名白衣人士。

香港立法會議員、元朗區議員鄺俊宇也呼籲，民眾如果有拍攝到相關片段，可交給區議員，協助還原事情的來龍去脈。

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