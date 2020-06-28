為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港白衣人「撐國安法」疑強迫連署 母子受傷送醫驗傷

香港「學民思潮」前任發言人黃子悅團隊成員（黑衣人）28日在元朗朗屏西鐵站，遭「撐國安法」白衣人反鎖雙手企圖禁錮，並遭不斷辱罵。（圖擷取自臉書＿黃子悅 Wong Ji Yuet）

香港「學民思潮」前任發言人黃子悅團隊成員（黑衣人）28日在元朗朗屏西鐵站，遭「撐國安法」白衣人反鎖雙手企圖禁錮，並遭不斷辱罵。（圖擷取自臉書＿黃子悅 Wong Ji Yuet）

2020-06-29 00:17:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗朗屏西鐵站28日現場有白衣人架設「撐國安法」連署攤位，期間疑似強迫市民簽署連署書，有1名帶著10歲孩子經過的女子拒絕後，卻被辱罵，小孩也被打傷，目前已送醫驗傷。另外，在附近擺設「反國安法」攤位的「學民思潮」前發言人黃子悅團隊，與現場公民記者，在前去關切母子情況時，也被白衣人挑釁，而爆發衝突。

黃子悅28日晚間在臉書發出聲明，解釋28日「朗屏衝突」的現場情況，「一對母子經過白衣人被攔截強迫她要求簽名。母親表示反對國安法後，立刻被白衣人包圍，更被拍打頭部」。其年約十歲的兒子見狀，護母心切而出言制止，並質問白衣人「點解（為何）打我媽咪」？卻遭到白衣人打罵並傷及左眼，有明顯傷痕。對此，黃子悅強烈譴責以暴力對待孩子的「支持國安法」人士。

黃子悅表示，事發當下，她的團隊成員與公民記者前去關切狀況，並紀錄實況，卻被白衣人包圍推撞，團隊攝影師更被打掉眼鏡，遭白衣人反鎖雙手，企圖禁錮時，遭受白衣人不斷辱罵。

黃子悅譴責，而當警察抵達後，竟容許白衣人們擅自在現場更衣，破壞證據，不但沒積極搜證，還護送他們離開。期間，孩子父親到場要求見家人，卻遭警方恐嚇他「衝擊防線阻差辦工」。最後，只有一個白衣人到警署紀錄，其餘人被護送離開。而該名母子、公民記者及攝影師皆有受傷，現正送往醫院驗傷。

元朗區議員林進接受《立場新聞》採訪時表示，28日傍晚6時許，朗屏西鐵站天橋附近有人架設「撐國安法」帳篷，現場一度出現40至50名白衣人士，而後其中一些人與黃子悅起口角，混亂中，一個小朋友被一名白衣女人打傷，隨後警方到達現場，帶走十多名白衣人士。

香港立法會議員、元朗區議員鄺俊宇也呼籲，民眾如果有拍攝到相關片段，可交給區議員，協助還原事情的來龍去脈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「港版國安法」將表決 傳最高罰則為終身監禁
2020-06-28 16:16

「港版國安法」將表決 傳最高罰則為終身監禁
「港版國安法」審議中國人大常委一致支持 料後天表決
2020-06-28 14:49

「港版國安法」審議中國人大常委一致支持 料後天表決
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
北京用完即丟 香港建制派邊緣化
2020-06-28 05:30

北京用完即丟 香港建制派邊緣化
人大常委會議將登場 港媒：國安法最慢7月生效
2020-06-27 20:02

人大常委會議將登場 港媒：國安法最慢7月生效
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
聯合國50專家呼籲中國 保障人權撤回港版國安法
2020-06-27 16:55

聯合國50專家呼籲中國 保障人權撤回港版國安法
港教育局長：港版國安法將比照《基本法》納入學校課程
2020-06-27 15:28

港教育局長：港版國安法將比照《基本法》納入學校課程
國際今日熱門
2020-06-28 09:37

全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

2020-06-28 08:59

雙面諜？ 德國情報局線人被控向中國提供情資

2020-06-28 09:49

軍情動態》美特種部隊綠扁帽 即將出現首位女性成員！

2020-06-28 09:40

中國半壁江山泡水 官方再發大暴雨警告！太湖、淮河上游超警洪水

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播