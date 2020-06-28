港媒：港區國安法實施後 駐港「國安公署」將暫設解放軍軍營

港版國安法實施後，代表中國中央在香港執行國安政策的駐港「國安公署」將暫設解放軍駐港部隊軍營。（路透檔案照）

2020-06-28 22:43:57

〔中央社〕港媒報導，「港區國安法」實施後，代表中國中央在香港執行國安政策的駐港「國安公署」將暫設解放軍駐港部隊軍營，負責人將由公安部副部長兼任，級別比中聯辦主任低，意在降低港人疑慮。

刑度傳最重擬處終身監禁

但在刑度上，據香港01報導，目前香港政界盛傳，「港區國安法」對分裂和顛覆國家政權罪的最重刑罰，將處終身監禁。這與港區全國人大常務委員譚耀宗先前指最重刑罰為10年，有頗大差距。

請繼續往下閱讀...

根據報導，建制派消息人士透露，「港區國安法」擬在香港設立的「維護國家安全公署」，將由中國中央指派公安部一名副部長擔任負責人，屬副部級，比正部級的香港中聯辦主任低一截。

這名消息人士指出，駐港「國安公署」負責人的人選，早在2019年11月北京決定推動「港區國安法」時，就已初步敲定。

他表示，當「港區國安法」在香港正式實施時，中國中央便可宣布駐港「國安公署」負責人的任命。在設立初期，公署可以暫時設在解放軍駐港部隊軍營內。

至於外界關注「港區國安法」是否設有刑事追溯期，消息人士透露，此法將不設追溯期。但未來在執法時，可考慮相關人士過去的行為，作為檢控的證據。

此外，根據報導，先前「港區國安法」草案提出，「國安公署」和國家有關機關在「特定情形」下，可對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。而有港區資深政協委員向北京建議，應為啟動管轄程序加設「香港因素」，也就是由香港特首會同中央決定什麼時候屬「特定情形」，才請中央出手。

中國全國人大今天起舉行為期3天的常委會議，其中包括「港區國安法」審議。外界普遍預期，此法將於30日通過並正式發布。根據報導，港府可能選在7月1日凌晨0時正式生效實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法