「別用我們的音樂！」滾石樂團屢勸不聽 揚言告川普

英國老牌搖滾樂團「滾石樂團」（見圖）今（28日）發聲明，指他們可能採取法律途徑以制止美國總統川普在競選活動中使用他們的歌曲。（美聯社資料照）

2020-06-28 23:56:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國老牌搖滾樂團「滾石樂團」（The Rolling Stones）今（28日）釋出聲明，指他們正在與美國第2大音樂著作集管團體「BMI」合作，可能採取法律途徑以制止美國總統川普在競選活動中使用他們的歌曲。

《美聯社》 報導，「滾石」表示，「BMI」已經代表他們明確告知川普團隊不要在相關競選活動中，未經授權使用他們的歌曲，「若川普仍無視我們的抗議並堅持使用歌曲，那麼他將會因未經許可播放音樂而吃上官司」。

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早在2016年「滾石」便曾嗆聲川普，直指從未允許川普使用他們的音樂，並要求立即停用；2019年主唱傑格（Mick Jagger）更直接在義大利威尼斯影展上砲轟川普，指其「粗暴無禮、滿口謊言且漠視環保」。

另有許多音樂家因川普在競選集會中使用他們的歌曲而表達不滿。已故搖滾音樂家Tom Petty的家屬在川普使用歌曲《I Won’t Back Down》後，對其團隊提出「停止並終止」的訴求；葛萊美獎獲獎音樂家尼爾楊（Neil Young）也曾因川普未經同意使用其歌曲《Rockin' in the Free World》而與他槓上。

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