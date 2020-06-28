為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「別用我們的音樂！」滾石樂團屢勸不聽 揚言告川普

英國老牌搖滾樂團「滾石樂團」（見圖）今（28日）發聲明，指他們可能採取法律途徑以制止美國總統川普在競選活動中使用他們的歌曲。（美聯社資料照）

英國老牌搖滾樂團「滾石樂團」（見圖）今（28日）發聲明，指他們可能採取法律途徑以制止美國總統川普在競選活動中使用他們的歌曲。（美聯社資料照）

2020-06-28 23:56:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國老牌搖滾樂團「滾石樂團」（The Rolling Stones）今（28日）釋出聲明，指他們正在與美國第2大音樂著作集管團體「BMI」合作，可能採取法律途徑以制止美國總統川普在競選活動中使用他們的歌曲。

《美聯社》 報導，「滾石」表示，「BMI」已經代表他們明確告知川普團隊不要在相關競選活動中，未經授權使用他們的歌曲，「若川普仍無視我們的抗議並堅持使用歌曲，那麼他將會因未經許可播放音樂而吃上官司」。

早在2016年「滾石」便曾嗆聲川普，直指從未允許川普使用他們的音樂，並要求立即停用；2019年主唱傑格（Mick Jagger）更直接在義大利威尼斯影展上砲轟川普，指其「粗暴無禮、滿口謊言且漠視環保」。

另有許多音樂家因川普在競選集會中使用他們的歌曲而表達不滿。已故搖滾音樂家Tom Petty的家屬在川普使用歌曲《I Won’t Back Down》後，對其團隊提出「停止並終止」的訴求；葛萊美獎獲獎音樂家尼爾楊（Neil Young）也曾因川普未經同意使用其歌曲《Rockin' in the Free World》而與他槓上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連任之路有信心！班農：川普是美國有史以來最好的總統候選人
2020-06-28 16:19

連任之路有信心！班農：川普是美國有史以來最好的總統候選人
俄對阿富汗美軍下懸賞令 拜登痛批川普毫無作為
2020-06-28 11:33

俄對阿富汗美軍下懸賞令 拜登痛批川普毫無作為
親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案

親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案
美國內憂不斷 川普取消週末休假鎮守華府
2020-06-27 07:35

美國內憂不斷 川普取消週末休假鎮守華府
川普政府再咬歐記健保 共和黨人視為政治毒藥
2020-06-27 00:27

川普政府再咬歐記健保 共和黨人視為政治毒藥
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
武漢肺炎》川普政府追打歐記健保違憲 拜登怒轟：沒良心
2020-06-26 19:55

武漢肺炎》川普政府追打歐記健保違憲 拜登怒轟：沒良心
不滿媒體放過拜登口誤 川普怨自己遭報復性針對
2020-06-26 13:40

不滿媒體放過拜登口誤 川普怨自己遭報復性針對
國際今日熱門
2020-06-28 09:37

全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

2020-06-28 08:59

雙面諜？ 德國情報局線人被控向中國提供情資

2020-06-28 09:49

軍情動態》美特種部隊綠扁帽 即將出現首位女性成員！

2020-06-28 09:40

中國半壁江山泡水 官方再發大暴雨警告！太湖、淮河上游超警洪水

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播