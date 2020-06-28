為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

婦人自英返中卻滯留香港機場15天 崩潰求助大使館

該名老婦乘搭英國航空來港，15天來只可睡在地上，靠陌生人買飯給她充飢。（圖片取自微博）

該名老婦乘搭英國航空來港，15天來只可睡在地上，靠陌生人買飯給她充飢。（圖片取自微博）

2020-06-29 00:15:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名婦人到英國探親欲借道香港入境廣東珠海返家，但卻因為簽證和國籍問題，被英國、香港、中國三方所拒，並滯留在香港機場15天，隨後她在微信上發文求救：「中國人不能入境香港」引起當地網友熱議。

據《香港01》報導，這名劉姓婦人是中國公民，於本月13日從英國入境香港，疫情影響不是香港公民拒絕入境，隨後劉姓婦人表示可以配合隔離檢疫，但因她的香港簽證只有7天，無法強制隔離14天。

劉姓婦人表示她持有中國身分證和護照，又因本身患有糖尿病和心臟病，因此需要每天注射胰島素，而機場也沒有心臟類的藥物「我要求回大陸去看醫生，他們不讓」剛開始僅有機場工作人員送水和餅乾，善心陌生人幫她買來便當和口罩，又因機場冷氣超強雖然有獲發毛毯還是長滿紅疹。

因疫情影響，無法從香港轉機至中國，又因身上沒有太多錢，原本打算原路返回但英國簽證已經過期，隨後婦人在微信發文指出「我要求香港機場把我『押送』回珠港澳大巴上也不行，我要求轉一個航班飛往內地任何一個機場也不行」，曾向中聯辦、「大使館」求助，但他們的回答是「一國兩制，港人治港，我們不好插手」。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超對此表示，他擔心該婦人如果染有新冠病毒，「使用公共設施，包括洗手間，進食時沒有戴口罩，都有一定風險」可能會傳播病毒給他人，不知不覺間把病毒帶入社區，恐造成本地爆發。

梁子超批評當局處理方式增加機場內的交叉感染風險，建議政府重新檢討轉機的政策。

機場管理局則回覆，滯留機場旅客將會安排隔離區域，避免與其它旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地；目前已向所有航空公司再次發信，重申航空公司必須遵守相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》北京10萬大學師生全面核酸檢測 今晚24點前完成
2020-06-28 15:58

武漢肺炎》北京10萬大學師生全面核酸檢測 今晚24點前完成
逾兩千人在新發地做生意 北京雄安新區安新縣「全封閉管理」
2020-06-28 12:18

逾兩千人在新發地做生意 北京雄安新區安新縣「全封閉管理」
親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案

親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案
疫情亮紅燈！北京宣布：省際客運全部停運
2020-06-18 17:00

疫情亮紅燈！北京宣布：省際客運全部停運
美怒斥消滅樣本 中國衛健委認了：為確保安全銷毀病原體
2020-05-16 06:15

美怒斥消滅樣本 中國衛健委認了：為確保安全銷毀病原體
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
武漢肺炎》中國爆發第二波疫情？武漢又見民眾倒斃街頭
2020-05-15 06:05

武漢肺炎》中國爆發第二波疫情？武漢又見民眾倒斃街頭
國際今日熱門
2020-06-28 09:37

全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

2020-06-28 08:07

世界實時統計：全球武肺確診破千萬 死亡逾50萬

2020-06-28 08:59

雙面諜？ 德國情報局線人被控向中國提供情資

2020-06-28 09:49

軍情動態》美特種部隊綠扁帽 即將出現首位女性成員！

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播