婦人自英返中卻滯留香港機場15天 崩潰求助大使館

該名老婦乘搭英國航空來港，15天來只可睡在地上，靠陌生人買飯給她充飢。（圖片取自微博）

2020-06-29 00:15:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名婦人到英國探親欲借道香港入境廣東珠海返家，但卻因為簽證和國籍問題，被英國、香港、中國三方所拒，並滯留在香港機場15天，隨後她在微信上發文求救：「中國人不能入境香港」引起當地網友熱議。

據《香港01》報導，這名劉姓婦人是中國公民，於本月13日從英國入境香港，疫情影響不是香港公民拒絕入境，隨後劉姓婦人表示可以配合隔離檢疫，但因她的香港簽證只有7天，無法強制隔離14天。

請繼續往下閱讀...

劉姓婦人表示她持有中國身分證和護照，又因本身患有糖尿病和心臟病，因此需要每天注射胰島素，而機場也沒有心臟類的藥物「我要求回大陸去看醫生，他們不讓」剛開始僅有機場工作人員送水和餅乾，善心陌生人幫她買來便當和口罩，又因機場冷氣超強雖然有獲發毛毯還是長滿紅疹。

因疫情影響，無法從香港轉機至中國，又因身上沒有太多錢，原本打算原路返回但英國簽證已經過期，隨後婦人在微信發文指出「我要求香港機場把我『押送』回珠港澳大巴上也不行，我要求轉一個航班飛往內地任何一個機場也不行」，曾向中聯辦、「大使館」求助，但他們的回答是「一國兩制，港人治港，我們不好插手」。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超對此表示，他擔心該婦人如果染有新冠病毒，「使用公共設施，包括洗手間，進食時沒有戴口罩，都有一定風險」可能會傳播病毒給他人，不知不覺間把病毒帶入社區，恐造成本地爆發。

梁子超批評當局處理方式增加機場內的交叉感染風險，建議政府重新檢討轉機的政策。

機場管理局則回覆，滯留機場旅客將會安排隔離區域，避免與其它旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地；目前已向所有航空公司再次發信，重申航空公司必須遵守相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法