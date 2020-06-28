港國安法料30日通過 王丹：黎智英、黃之鋒7月1日恐被捕

香港「壹傳媒」集團創辦人黎智英。（法新社檔案照）

2020-06-28 19:25:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人大常委會28日起一連3天在北京開會，重頭戲將是審議「香港版國安法」草案，且預料會在30日表決。對此，中國民運人士王丹28日在「臉書」透露，據中國內部消息指出，該法將在月底通過，且7月1日就會逮捕香港「壹傳媒」集團創辦人黎智英，以及香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒。

王丹透露，早在2週之前，有外媒駐北京記者就向他透露，根據他們從中共內部關係得到的消息，人大會在6月底通過港版國安法，7月1日就會抓捕黎智英和黃之鋒，但不確定是否會「送中」。

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王丹當時半信半疑，但還是將消息告知黎、黃2人，而外媒朋友更希望他曝光此一消息，或許可牽制中共行動，但如今表決一事看來木已成舟，但願抓捕的部分不會成真，「我其實相當悲觀，相信黎、黃2人已做好準備，不知港人是否做好準備？」

王丹警告港人，若今天黎、黃2人輕易被抓捕，中共明天就會抓捕所有參加「反送中」運動的黑名單人士，香港的年輕人將面對逮捕、酷刑、漫長的關押，甚至不敢想像的命運。因此，若中共敢在香港執行惡法，希望港人一定要全體奮起，做最後的抵抗，「生死危機的時刻即將到來，天佑香港！」

香港眾志秘書長黃之鋒。（法新社檔案照）

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